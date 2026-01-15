Riscos: Euro NCAP revelou os carros mais seguros de 2025

A Euro NCAP, organização independente que avalia a segurança de veículos novos na Europa, atribuiu ao Mercedes Benz CLA a distinção de veículo mais seguro em 2025, vencendo igualmente a sua classe entre as seis categorias classificadas. A distinção baseia-se na soma ponderada das pontuações em quatro áreas: Ocupante Adulto, Ocupante Infantil, Peão e Assistência à Segurança, considerando apenas o equipamento de segurança standard. O carro com a melhor pontuação global recebe o título de “Melhor Desempenho”.

O Mercedes-Benz CLA, conseguiu assim o lugar de Melhor Desempenho entre todos os testados, bem como o título de Melhor Carro Familiar Pequeno. Destacou-se na proteção de Ocupantes Adultos e Segurança de Utilizadores Vulneráveis da Estrada, com capot ativo (reduz o risco de ferimento de peões) e avançados sistemas AEB (travagem automática de emergência). Já liderou a categoria em 2019.

Na categoria Melhor Citadino & Supermini venceu o MINI Cooper E, um modelo totalmente elétrico, compacto mas seguro, com pontuações elevadas em testes de colisão estrutural.

O Melhor Carro Familiar Grande foi o Tesla Model 3 que obteve altas pontuações em todas as áreas, com destaque para a proteção de Ocupantes Infantis e melhorias em Safety Assist.

O Melhor SUV Pequeno foi o Tesla Model Y, uma referência em proteção de Ocupantes Infantis e sistemas de assistência ao condutor, reforçando a liderança da Tesla em duas categorias.

Como Melhor SUV Grande a distinção foi para smart #5. O primeiro grande SUV da marca apresenta desempenho robusto.

Finalmente o Melhor Carro Executivo foi o Polestar 3, destacando-se pela integridade estrutural, proteção de Ocupantes Infantis e tecnologias avançadas de assistência ao condutor.

Euro NCAP será mais exigente a partir de agora

Em 2026, a Euro NCAP fará a maior revisão do seu sistema de classificação desde 2009, baseada em quatro etapas de segurança: condução segura, prevenção de acidentes, proteção em caso de acidente e segurança pós-acidente.

As principais mudanças incluem:

Avaliação de sistemas de assistência ao condutor tanto em circuito como em condução rea l;

l; Cenários de teste mais variados para refletir situações reais;

para refletir situações reais; Proteção em caso de acidente expandida para diferentes tamanhos de ocupantes, incluindo crianças e adultos de várias alturas;

Novas exigências de segurança pós-acidente, como funcionamento de puxadores externos e isolamento seguro de baterias;

Avaliação da interface homem–máquina (HMI), analisando a posição, clareza e facilidade de utilização dos controlos essenciais — incluindo a disponibilidade de botões físicos para funções mais utilizadas, que, segundo feedback dos consumidores, ajudam a reduzir distrações.

Para alcançar as classificações mais altas, os veículos devem não só usar monitorização contínua dos olhos e da cabeça do condutor, mas também ligar as informações sobre o estado do condutor à sensibilidade dos sistemas de assistência à condução.

Pontos adicionais serão atribuídos a tecnologias capazes de detetar sinais de intoxicação por álcool ou drogas e àquelas que conseguem parar o veículo de forma segura caso o condutor se torne incapaz de reagir, detetam cintos corretamente afivelados e ajustam sistemas de retenção e airbags.

A nova metodologia permitirá testar tecnologias específicas por etapa e soluções que atuam em várias fases, trazendo mais clareza, flexibilidade e atualização periódica a cada três anos.