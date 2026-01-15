Rui Rocha garante que nunca recebeu qualquer queixa contra Cotrim
A acusação de assédio de uma ex-assessora da IL terá acontecido durante a liderança de Rui Rocha. "Nunca recebi qualquer queixa sobre o João Cotrim de Figueiredo, seja de que natureza for", diz.
O ex-presidente da Iniciativa Liberal Rui Rocha garantiu esta quinta-feira que nunca recebeu qualquer queixa contra João Cotrim Figueiredo, que está ser acusado de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar do partido.
“As acusações que têm sido discutidas nos últimos dias são aparentemente imputadas ao período em que fui presidente da Iniciativa Liberal. É minha obrigação cívica esclarecer publicamente que nunca recebi qualquer queixa sobre o João Cotrim de Figueiredo, seja de que natureza for, referente a esse momento temporal ou a qualquer outro”, refere Rui Rocha numa nota enviada à agência Lusa.
Em declarações à Lusa, Rui Rocha indicou que as acusações contra Cotrim ocorreram no período em que liderou o partido, pelo que sentiu necessidade de fazer uma declaração pública sobre o caso.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Rui Rocha garante que nunca recebeu qualquer queixa contra Cotrim
{{ noCommentsLabel }}