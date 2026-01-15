Presidenciais 2026

Rui Rocha garante que nunca recebeu qualquer queixa contra Cotrim

  • Lusa
  • 19:57

A acusação de assédio de uma ex-assessora da IL terá acontecido durante a liderança de Rui Rocha. "Nunca recebi qualquer queixa sobre o João Cotrim de Figueiredo, seja de que natureza for", diz.

O ex-presidente da Iniciativa Liberal Rui Rocha garantiu esta quinta-feira que nunca recebeu qualquer queixa contra João Cotrim Figueiredo, que está ser acusado de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar do partido.

“As acusações que têm sido discutidas nos últimos dias são aparentemente imputadas ao período em que fui presidente da Iniciativa Liberal. É minha obrigação cívica esclarecer publicamente que nunca recebi qualquer queixa sobre o João Cotrim de Figueiredo, seja de que natureza for, referente a esse momento temporal ou a qualquer outro”, refere Rui Rocha numa nota enviada à agência Lusa.

Em declarações à Lusa, Rui Rocha indicou que as acusações contra Cotrim ocorreram no período em que liderou o partido, pelo que sentiu necessidade de fazer uma declaração pública sobre o caso.

