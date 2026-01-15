Sánchez anuncia fundo soberano de 120 mil milhões para compensar fim do PRR

Espanha Cresce. É este o nome do novo fundo soberano espanhol anunciado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro de Espanha e que pretende mobilizar 120 mil milhões de euros para a economia, após o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) previsto para este ano. Segundo anunciou Pedro Sánchez, o fundo terá uma dotação inicial de 10,5 mil milhões de euros provenientes dos fundos comunitários.

“Vamos criar um grande fundo soberano que dará continuidade ao trabalho dos fundos NextGeneration e estenderá seu impulso para além de 2026“, explicou Sánchez, na sessão de encerramento do Investors Day de Espanha.

Dotado com 10,5 mil milhões financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o objetivo é mobilizar 120 mil milhões de euros com dívida privada, de investidores nacionais e privados, explicou o chefe do Executivo espanhol, que deixou a explicação detalhada do novo fundo para a apresentação agendada para a próxima segunda-feira e que ficará a cargo do ministro da Economia.

O fundo irá investir juntamente com o setor privado através de empréstimos, garantias ou instrumentos de capital próprio, dando prioridade a nove setores-chave para melhorar a produtividade da economia: habitação, energia, digitalização, inteligência artificial, reindustrialização, economia circular, infraestrutura, água e saneamento e segurança.

“Se os fundos NextGeneration foram um exercício de soberania europeia, o fundo España Crece será um exercício de soberania nacional”, insistiu o presidente. Com o lançamento deste novo instrumento, o Executivo espanhol pretende continuar a financiar a economia após o final do programa de recuperação europeu, cuja execução terá de ser concluída este ano.