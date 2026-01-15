Shortlist. 170 anos de Burberry, um resort de cidade, novas marcas de skin care

A gabardine inventada por Thomas Burberry faz 170 anos, novas joias Van Cleef & Arpels, Gigi toma de 'assalto' o JNcQUOI, mais desporto no Molitor Paris e cinco marcas de beleza na Sephora.

1. Cápsula Gabardine nos 170 anos da Burberry

A britânica Burberry celebra 170 anos de vida com o lançamento de “The Gabardine Capsule”, uma coleção que presta homenagem ao tecido desenvolvido por Thomas Burberry no século XIX para proteger do clima que se tornou num dos pilares da marca.

A cápsula inclui outerwear, vestuário e acessórios e concentra-se na funcionalidade, na durabilidade e na versatilidade, ideias que foram retomadas na Burberry com Daniel Lee como chief creative office. Para esta ocasião foi recriada uma etiqueta de 1993 usada numa campanha que lembra a ligação da Burberry ao campo e ao exterior.

2. Van Cleef & Arpels lança novas peças Zodiaque



A coleção Zodiaque da Van Cleef & Arpels acaba de ganhar doze pulseiras com doze medalhas adaptadas ao pulso (16 mm). Os dois lados da medalha representam os signos do zodíaco ocidental, os seus símbolos e as suas datas em numeração romana, criadas com a técnica ancestral da estampagem da marca. As peças inspiradas no zodíaco estão na marca desde os anos 50 e têm ido crescendo desde então.

3. Experiência aumentada no Molitor Paris com dois novos estúdios de Pilates

O Molitor Hotel & Spa, conhecido pela sua piscina e por ter sido aqui que em 1946 nasceu o biquíni, inaugura dois novos estúdios, Pilates Reformer e Cycling, acessíveis aos hóspedes do hotel, reforçando a sua posição como protagonista do wellness hoteleiro em Paris.

Os dois novos estúdios, com mais aulas, complementam a oferta do hotel Molitor, cuja ambição é ser o único verdadeiro resort urbano de paris. “Fiel à sua herança como antigo templo Art Déco da natação parisiense, o Molitor Hotel & Spa reafirma sua vocação como santuário dedicado ao bem-estar e à performance desportiva, colocando esses dois pilares no centro de uma visão reinventada do luxo”, diz o hotel.

O Molitor está localizado a 15 minutos da Avenue Montaigne ou da Torre Eiffel e é também a morada do maior spa hoteleiro da Europa, com 1300 metros quadrados, em colaboração com a Clarins.

4. Gigi faz take over ao JNcQuoi

Dando continuidade ao que já se tornou tradição no JNcQUOI (acontece desde 2019), o conhecido restaurante Gigi da Quinta do Lago, no Algarve, toma conta da cozinha do restaurante da Avenida da Liberdade. Os pratos são todos de mar e variam entre ceviche frio de atum, marinada de vieira à portuguesa, carabineiros com morrones ou tigres com molho pimenta verde.

A curadoria é do chef executivo dos restaurantes JNcQUOI, António Bóia, e o take over, como lhe chamam, decorre entre 21 e 24 de janeiro. As reservas são recomendadas.

5. The Next Big Thing em skin care

A Sephora acaba de anunciar The Next Big Thing, uma seleção de marcas emergentes no universo da beleza: Glowery, One/Size (de Patrick Starrr), Kosas, Tatcha, Summer Fridays

Ao longo dos anos, The Next Big Thing tem vindo a afirmar-se como uma curadoria estratégica que reflete o know-how único da Sephora na deteção de tendências e no acompanhamento próximo dos fundadores, apoiando o desenvolvimento das marcas desde as fases iniciais até à sua afirmação internacional”, diz a cadeia de lojas, lembrando casos de sucesso como Makeup by Mario ou Byoma.

“Na Sephora, a nossa paixão é descobrir a próxima geração de marcas de beleza e trabalhar lado a lado com os talentos que se tornarão as marcas mais desejadas do futuro”, afirma Catherine Spindler, presidente da Sephora Europa e Médio Oriente.