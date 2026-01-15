SRS Legal integra sócio Miguel Koch Rua para escritório do Porto

A SRS Legal anuncia a entrada do sócio Miguel Koch Rua e da associada Eduarda Alves da Costa no Departamento de Corporate & Finance, no escritório do Porto, consolidando a sua atuação nas áreas de Direito Comercial e Societário, M&A e operações de investimento.

Com mais de 25 anos de experiência, Miguel Koch Rua desenvolveu um percurso em Direito Comercial e Societário, M&A, Corporate Governance, Contratos Internacionais e Direito dos Transportes, tendo participado em diversos processos de investimento direto estrangeiro em setores como a indústria automóvel, distribuição alimentar, tecnologias de informação, turismo e imobiliário, bem como em reestruturações empresariais. É ainda docente convidado da Porto Business School, na Pós-graduação de Gestão de Projetos.

Eduarda Alves da Costa tem experiência em Direito Comercial e Societário e M&A, acompanhando clientes nacionais e internacionais em diferentes fases dos respetivos projetos de investimento e desenvolvimento empresarial. É Mestre em Direito da Empresa e dos Negócios pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto.

Estas incorporações reforçam “a presença da sociedade no norte do país e a proximidade ao tecido empresarial da região, contribuindo para o crescimento e consolidação de uma equipa multidisciplinar plenamente integrada na estrutura da SRS Legal”, segundo comunicado do escritório.

“A entrada do Miguel e da Eduarda reflete a nossa aposta em equipas com forte experiência no acompanhamento de operações empresariais complexas. Em paralelo, a contratação, ainda em 2025, dos associados Miguel Marques Rocha (Fiscal), Henrique Varino da Silva (Imobiliário) e Matilde Pereira Gouveia (Administrativo e Ambiente) traduz uma estratégia de crescimento sustentado e reforço contínuo de áreas-chave da firma”, referem César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo, managing partners da SRS Legal.