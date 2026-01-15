Energia

Tecto do preço do petróleo russo fixado nos 44,10 dólares em fevereiro

Um novo mecanismo, que é aplicado pela primeira vez esta quinta-feira, garante que o limite máximo é sempre 15% inferior ao preço médio de mercado do petróleo bruto proveniente da Rússia.

A partir de 1 de fevereiro, o novo limite máximo para o preço do petróleo bruto russo é de 44,10 dólares por barril, informa a Comissão Europeia, numa nota de imprensa lançada esta quinta-feira.

A Coligação para a Limitação dos Preços do Petróleo do G7 (as sete maiores economias do mundo) estabeleceu um mecanismo de limitação dos preços para o petróleo bruto e produtos petrolíferos russos transportados por via marítima, em 2022. Os operadores da UE só estão autorizados a prestar serviços de transporte marítimo e serviços conexos para petróleo bruto e produtos petrolíferos russos se forem vendidos a preços iguais ou inferiores aos limites máximos de preços aplicáveis.

Sob o 18..º pacote de sanções, que data de julho do ano passado, o limite foi reduzido de 60 dólares para 47,60 dólares, através de um mecanismo automático e dinâmico introduzido para definir o futuro limite de preço para o petróleo bruto.

O novo mecanismo, que é aplicado pela primeira vez esta quinta-feira, garante que o limite máximo é sempre 15% inferior ao preço médio de mercado do petróleo bruto dos Urais – um petróleo exportado pela Rússia – no período de referência anterior, de 22 semanas. O limite de 44,10 dólares resulta, portanto, desta fórmula aplicada à média de preços calculada entre 15 de julho e 15 de dezembro do ano passado. Em paralelo, a partir deste 15 de janeiro, os contratos celebrados ao abrigo do anterior limite máximo de preço podem ser executados durante 90 dias.

A contenção das receitas energéticas da Rússia tem sido sistematicamente, e continuará a ser, uma das principais prioridades da UE, com vista a enfraquecer a capacidade de Moscovo para travar a sua guerra ilegal de agressão contra a Ucrânia”, lê-se numa comunicação da Comissão Europeia, partilhada esta quinta-feira.

O limite máximo de preços será sujeito a revisão periódica semestral pela Comissão, embora sejam possíveis revisões extraordinárias sempre que a evolução dos mercados petrolíferos ou outras circunstâncias imprevistas o justifiquem, lê-se ainda no mesmo comunicado.

