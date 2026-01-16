⛽ Combustíveis vão ficar mais caros. Gasóleo dispara 2,5 cêntimos e gasolina um cêntimo

Na próxima semana os combustíveis vão subir significativamente à boleia das tensões no Irão. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai ficar 2,5 cêntimos mais caro e a gasolina um cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Na próxima semana, quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,562 euros por litro de gasóleo simples e 1,669 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). É preciso recuar a 3 de novembro do ano passado para encontrar uma subida mais expressiva do diesel.

Estes preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, tanto o gasóleo como a gasolina subiram 0,3 cêntimos, um comportamento diferente do esperado pelo mercado, que apontava para uma descida do diesel de meio cêntimo e a manutenção do preço da gasolina.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 0,83%, para os 64,28 dólares por barril e caminhando para a quarta semana consecutiva de ganhos, depois de ter atingido máximos de vários meses esta semana, na sequência da escalada dos protestos no Irão e de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter sinalizado a possibilidade de atacar o país.

“Dado o potencial de turbulência política no Irão, os preços do petróleo deverão sofrer uma maior volatilidade, à medida que os mercados assimilam a possibilidade de interrupções no fornecimento“, afirmaram os analistas da BMI numa nota aos clientes, citada pela Reuters.

Na quinta-feira à noite, Trump disse que a repressão de Teerão contra os manifestantes estava a diminuir, atenuando as preocupações sobre uma possível ação militar que poderia interromper o fornecimento de petróleo.

“Embora os riscos (de fornecimento iraniano) tenham diminuído um pouco, continuam significativos, mantendo o mercado nervoso no curto prazo“, sublinham, por seu turno, os analistas da IG numa nota aos clientes.