5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira vai estar em destaque a avaliação do rating de Portugal pela agência DBRS, a visita dos presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia ao Brasil, o encontro do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o Presidente da Estónia, Alar Karis, a divulgação pelo INE de estatísticas vitais relativas a dezembro de 2025, e a manifestação dos agricultores espanhóis contra o acordo entre a União Europeia e o Mercado Comum do Sul.

DBRS avalia rating de Portugal

A agência de rating canadiana DBRS vai iniciar esta sexta-feira mais uma análise da dívida soberana portuguesa. Em julho, a agência manteve a notação de Portugal em A (elevado), com perspetiva estável, apesar de prever que será cada vez mais difícil para o Governo manter pequenos excedentes orçamentais no médio prazo.

INE divulga estatísticas vitais

O Instituto Nacional de Estatística apresenta esta sexta-feira números atualizados sobre estatísticas vitais referentes a dezembro. Em novembro de 2025, registaram-se 8.242 óbitos, menos 461 (-5,3%) do que no mês anterior. Já o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano em novembro foi de 21, enquanto no período homólogo foi registada a morte de 25 crianças com menos de 1 ano.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe o Presidente da Estónia

Depois da chegada de Alar Karis, Presidente da Estónia, a Portugal na passada quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa recebe o líder estónio no âmbito do Fórum Económico Estónia-Portugal, às 11h, na Unicorn Factory Lisboa – Beato Innovation District.

Presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia visitam o Brasil

No plano internacional esta sexta-feira é assinalada pela visita do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Brasil. Os líderes europeus reúnem-se com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, na véspera da assinatura do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Agricultores espanhóis convocam manifestação contra acordo UE-Mercosul

Em vários países, já ocorreram manifestações contra o acordo comercial para a criação de uma zona de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul. Esta sexta-feira, várias organizações agrícolas espanholas voltam a realizar uma manifestação contra esse acordo. O protesto vai acontecer em Oviedo, Espanha.