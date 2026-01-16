5 empresários dizem porque votam no seu candidato

As presidenciais de dia 18 de janeiro são as mais concorridas de sempre, com 11 candidatos, e muitos votos dispersos tanto à esquerda, como à direita. André Ventura, António José Seguro, João Cotrim Figueiredo, Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo são os cinco candidatos à frente das sondagens e que apresentam condições reais de chegar à segunda volta nas presidenciais deste domingo. O ECO foi ouvir as razões dadas por cinco empresários para votar nos principais candidatos.

As últimas sondagens, que não refletem os últimos dias de campanha, colocam André Ventura como o mais votado para Belém, seguido por António José Seguro (na sondagem da Universidade Católica para a RTP, Público e Antena1 e na da Aximage para o Diário de Notícias) ou por Luís Marques Mendes (na sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Now), com Cotrim de Figueiredo à espreita.

Com muitos eleitores ainda a decidirem em quem vão votar, várias figuras públicas e empresários têm mostrado o seu apoio aos seus candidatos, seja através da presença em eventos, publicações nas redes sociais ou através do seu apoio direto à campanha.

Dono da Douro Azul apoia Gouveia e Melo

Mário Ferreira tem sido uma das caras da campanha de Henrique Gouveia e Melo e um dos seus principais apoiantes. O dono da Douro Azul assumiu publicamente que vai votar no Almirante e tem marcado presença em vários eventos com o candidato, que fez, esta quinta-feira, uma pausa para almoçar num dos navios do empresário e amigo nortenho, que fez anos.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o dono da Douro Azul explica porque vai votar no almirante Gouveia e Melo. “Muitos dos meus amigos me perguntam: e porque apoias o Almirante? Quando Portugal precisou, ele não hesitou”, começa por dizer Mário Ferreira, adiantando que “Gouveia e Melo mostrou coragem, rigor e humanidade num dos momentos mais difíceis do nosso país. Liderou sem ruído, decidiu sem medo e colocou Portugal acima de tudo“.

“Num tempo de incertezas, seja com nova guerra no Irão, que está por dias, seja pelas questões da NATO, da Gronelândia, que poderão afetar diretamente Portugal, precisamos de alguém com experiência, que esteja treinado para lidar com estes problemas”, continua. O dono da Douro Azul refere ainda que “Portugal precisa de um Presidente que una, que decida e que sirva. Gouveia e Melo provou em momentos difíceis que sabe liderar com competência, independência e sentido de missão”.

“Não vem de jogos partidários, vem do serviço ao País“.

“Pela seriedade, pela coragem, pelo sentido de Estado e pelo foco no interesse nacional, Gouveia e Melo é a escolha certa para um Presidente da República e é por isso que terá o meu voto no dia 18 de janeiro“, termina o empresário na sua publicação.

João Manuel Nabeiro apoia Seguro: “Saberá unir em vez de dividir”

João Manuel Nabeiro, presidente do conselho de administração do Grupo Nabeiro — Delta Cafés, é o mandatário, no distrito de Portalegre, da candidatura de António José Seguro à Presidência da República. O empresário diz que vê em Seguro “um Presidente que saberá unir em vez de dividir, escutar todos, construir pontes entre sensibilidades diferentes e garantir estabilidade num tempo em que muitos portugueses sentem incerteza e cansaço”, comparando a sua forma de estar ao seu pai, o falecido comendador Rui Nabeiro, que fundou aquele que é um dos maiores grupos empresariais do país.

“A sua forma de estar, discreta mas firme, moderada mas com ações concretas e sem banalizar a palavra, é muito próxima dos valores que me foram legados pelo meu pai, o Comendador Rui Nabeiro: responsabilidade, trabalho, proximidade às pessoas e compromisso com as gerações futuras“, destaca.

“Apoio António José Seguro como candidato à Presidência da República porque reconheço nele três qualidades que considero essenciais para quem ocupa a mais alta magistratura do Estado: seriedade, experiência e sentido de serviço ao país”, defende.

“Ao longo de décadas, em funções nacionais e europeias – como deputado, membro do Governo e eurodeputado – mostrou capacidade de diálogo, respeito pelas instituições e uma preocupação constante com a coesão social e territorial, em particular com o interior do país, que eu bem conheço”, acrescenta.

“Por tudo isto, considero que António José Seguro reúne as condições para ser um Presidente que honra Portugal, o nosso Alentejo e que pode reforçar a confiança e a esperança dos portugueses”, remata João Manuel Nabeiro, citado na página da candidatura de António José Seguro.

Ricardo Costa vê em Marques Mendes “estabilidade” e “previsibilidade”

Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa, é um dos apoiantes e mandatários da candidatura de Luís Marques Mendes. Em declarações ao ECO, o empresário bracarense explica porque escolheu o social-democrata como o seu candidato. “Antes de mais porque tenho uma relação pessoal com o Luís Marques Mendes e considero que está perfeitamente à altura do cargo”, começa por explicar.

“Reconheço que num mundo com tantas convulsões e mudanças precisamos de estabilidade e competência. Não é tempo de estar a testar modelos”, atira. “Sinto que é o candidato que tem mais sentido de Estado, conhece os dossiers e é garante de estabilidade e experiência“, acrescenta o empresário e antigo presidente da AEMinho.

Ricardo Costa defende ainda que Marques Mendes “também dá previsibilidade. Não vamos ter surpresas com Luís Marques Mendes“. O responsável refere ainda que o candidato tem recebido algumas críticas por ter sido comentador, mas para o CEO do Grupo Bernardo da Costa isso até é uma vantagem: “Sabemos o que pensa”.

“Para mim, como empresário, é fundamental previsibilidade“, argumenta.

Pedro Santa Clara apoia Cotrim a pensar nos jovens

“Como liberal convicto, apoio o João sem hesitar: tem visão clara, ambição genuína e a ousadia necessária para impulsionar Portugal para o futuro“. Esta é uma das várias mensagens de apoio de Pedro Santa Clara a João Cotrim de Figueiredo no LinkedIn. O empresário e docente da Nova School of Business and Economics é mandatário nacional da Iniciativa Liberal (IL) e um dos apoiantes de Cotrim a Belém.

“Apoio a candidatura do João Cotrim de Figueiredo pelos jovens; para que os meus filhos e netos tenham condições para viver em Portugal. Há demasiado tempo que a política deste país é contra os jovens: a dívida pública será paga por eles, a segurança social vai pagar-lhes reformas miseráveis, as casas incomportáveis, os baixos salários e os impostos altos empurram-nos para fora”, diz numa outra publicação. “É chegada a altura de termos um Presidente que defenda a próxima geração”, destaca.

Pedro Santa Clara deixa ainda o seu apelo a todos os jovens que votem em Cotrim de Figueiredo “e para que convençam os seus pais e avós a fazerem o mesmo”. Após as acusações de assédio sexual nos últimos dias, o empresário e docente voltou a sair em defesa do candidato liberal.

“Especialmente nesta altura, em que a campanha se está a tornar suja, com acusações repugnantes contra o candidato que transtorna os planos dos outros, o candidato que, inesperadamente, vai ser o nosso presidente, quero reforçar o meu apoio ao João Cotrim de Figueiredo”.

Miguel Félix da Costa ao lado de Ventura

André Ventura tem surgido à frente das sondagens, posicionando-se como um dos candidatos para passar à segunda volta. À semelhança dos outros candidatos, o líder do Chega também conta com o apoio de alguns empresários, ainda que não sejam tão visíveis na campanha. Miguel Félix da Costa é um desses empresários, que tem publicado o seu apoio ao Chega.

O empresário cuja família liderou a filial portuguesa da Castrol e que será um dos financiadores do partido, é um apoiante assumido do partido.

O empresário que encabeça a Slil, holding com participações no imobiliário de luxo, hotelaria e turismo, e gere a Sociedade Agrícola de São Cristóvão, na Herdade de Mata Ladrões, em Montemor-o-Novo, adiantou à Visão, por ocasião de uma investigação sobre quem financia o Chega, que o que o levou a apoiar Ventura “foi a preocupação com a política das esquerdas mais radicais que pretendem destruir os nossos valores e cultura”.

Segundo ele, está em curso “um ataque nunca visto aos nossos valores e princípios, manipulado por uma extrema-esquerda insaciável. O desafio do Chega é conseguir despertar e motivar uma direita adormecida que não vota e apenas sabe criticar. Ventura tem capacidade de mover montanhas e arrastar milhões de potenciais votantes“, acrescentou na mesma altura.

Amante de tauromaquia e carros, o empresário partilhou recentemente na sua página do Facebook uma manifestação de apoio a Ventura, com uma imagem que associa Seguro a Sócrates, acompanhada apenas desta mensagem: “Seguro sem filtros! Pensem antes de votar!“.