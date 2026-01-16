ANA entregou ao Governo primeiro relatório ambiental do novo aeroporto

A ANA já entregou ao Governo o primeiro relatório ambiental sobre o novo aeroporto, cumprindo o calendário definido pelo Governo e o contrato de concessão. Está dado mais um passo no longo processo de candidatura à construção do Aeroporto Luís de Camões.

“A ANA | VINCI Airports informa que entregou hoje ao Governo o Estudo de Impacte Ambiental (fase 1) do novo aeroporto Luís de Camões, nos termos dos prazos definidos pelo concedente e contrato de concessão”, informa a concessionária em comunicado.

“Este estudo resulta de um trabalho aprofundado, desenvolvido ao longo de um ano por mais de 60 técnicos altamente especializados, e que incide sobre as diversas temáticas ambientais, como recursos hídricos, ruído, sistemas ecológicos, qualidade do ar e saúde das populações. Para além do trabalho de campo foram, ainda, consultadas entidades públicas e privadas”, acrescenta a ANA. O relatório não foi ainda disponibilizado.

De acordo com o contrato de concessão, depois do Relatório Ambiental, a ANA terá de entregar em junho um Relatório Técnico que inclua uma proposta de planeamento, da calendarização da construção, da estrutura de subcontratação e um orçamento para a construção do novo aeroporto de Lisboa.

Em janeiro do próximo ano, a ANA terá de entregar um Relatório Financeiro que inclua a solução de financiamento e a confirmação da disponibilidade das instituições financiadoras para a construção. Um ano depois, já em 2027, a concessionária terá de entregar a Candidatura Completa ao novo aeroporto.

A estimativa inicial da ANA para o custo da infraestrutura é de 8,5 mil milhões de euros. O calendário aponta para que o futuro Aeroporto Luís de Camões esteja a operar em 2037.