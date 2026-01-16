ANA entregou ao Governo primeiro relatório ambiental do novo aeroporto
Estudo avalia impacto da nova infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete nos recursos hídricos, ruído, sistemas ecológicos, qualidade do ar e saúde das populações.
A ANA já entregou ao Governo o primeiro relatório ambiental sobre o novo aeroporto, cumprindo o calendário definido pelo Governo e o contrato de concessão. Está dado mais um passo no longo processo de candidatura à construção do Aeroporto Luís de Camões.
“A ANA | VINCI Airports informa que entregou hoje ao Governo o Estudo de Impacte Ambiental (fase 1) do novo aeroporto Luís de Camões, nos termos dos prazos definidos pelo concedente e contrato de concessão”, informa a concessionária em comunicado.
“Este estudo resulta de um trabalho aprofundado, desenvolvido ao longo de um ano por mais de 60 técnicos altamente especializados, e que incide sobre as diversas temáticas ambientais, como recursos hídricos, ruído, sistemas ecológicos, qualidade do ar e saúde das populações. Para além do trabalho de campo foram, ainda, consultadas entidades públicas e privadas”, acrescenta a ANA. O relatório não foi ainda disponibilizado.
De acordo com o contrato de concessão, depois do Relatório Ambiental, a ANA terá de entregar em junho um Relatório Técnico que inclua uma proposta de planeamento, da calendarização da construção, da estrutura de subcontratação e um orçamento para a construção do novo aeroporto de Lisboa.
Em janeiro do próximo ano, a ANA terá de entregar um Relatório Financeiro que inclua a solução de financiamento e a confirmação da disponibilidade das instituições financiadoras para a construção. Um ano depois, já em 2027, a concessionária terá de entregar a Candidatura Completa ao novo aeroporto.
A estimativa inicial da ANA para o custo da infraestrutura é de 8,5 mil milhões de euros. O calendário aponta para que o futuro Aeroporto Luís de Camões esteja a operar em 2037.
