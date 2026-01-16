Auditoras alvo de buscas em França por práticas anticoncorrenciais
A Autoridade da Concorrência francesa está a realizar uma investigação junto de empresas de auditoria por suspeitas de práticas anticoncorrenciais, avança a Reuters. "Big four" estão entre as visadas.
A Autoridade da Concorrência francesa realizou buscas a auditoras no âmbito de uma investigação por práticas anticoncorrenciais. As chamadas big four – Deloitte, KPMG, EY e PWC – estarão entre as entidades visadas.
Foram realizadas na terça-feira “inspeções sem aviso prévio para apreender documentos” em diversas empresas que oferecem serviços de auditoria e certificação de relatórios financeiros, segundo um comunicado divulgado por este organismo, citado pela Reuters.
A Deloitte não quis comentar quando questionada pela agência de notícias. Já a KPMG, EY e PWC não responderam. De acordo com a publicação financeira La Lettre, as big four também foram alvo destas buscas.
O supervisor não dá detalhes sobre o processo nem identifica as empresas visadas pela investigação, referindo apenas que são suspeitas de práticas anticoncorrenciais.
As big four dominam o mercado de auditoria às contas de grandes empresas e certificação dos relatórios financeiros, não apenas em França mas também na maioria dos países, nomeadamente em Portugal.
O relatório com os resultados globais do sistema de controlo de qualidade sobre a atividade de auditoria relativo ao ciclo 2024/2025, publicado nos últimos meses do ano passado pela CMVM, mostra que os serviços de auditoria da Deloitte, EY, KPMG e PwC, em conjunto com a BDO e Forvis Mazars, representavam em média, 54% do volume de negócios do conjunto dos auditores de Entidades de Interesse Público (EIP).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Auditoras alvo de buscas em França por práticas anticoncorrenciais
{{ noCommentsLabel }}