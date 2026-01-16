Auditoras alvo de buscas em França por práticas anticoncorrenciais

A Autoridade da Concorrência francesa realizou buscas a auditoras no âmbito de uma investigação por práticas anticoncorrenciais. As chamadas big four – Deloitte, KPMG, EY e PWC – estarão entre as entidades visadas.

Foram realizadas na terça-feira “inspeções sem aviso prévio para apreender documentos” em diversas empresas que oferecem serviços de auditoria e certificação de relatórios financeiros, segundo um comunicado divulgado por este organismo, citado pela Reuters.

A Deloitte não quis comentar quando questionada pela agência de notícias. Já a KPMG, EY e PWC não responderam. De acordo com a publicação financeira La Lettre, as big four também foram alvo destas buscas.

O supervisor não dá detalhes sobre o processo nem identifica as empresas visadas pela investigação, referindo apenas que são suspeitas de práticas anticoncorrenciais.

As big four dominam o mercado de auditoria às contas de grandes empresas e certificação dos relatórios financeiros, não apenas em França mas também na maioria dos países, nomeadamente em Portugal.

O relatório com os resultados globais do sistema de controlo de qualidade sobre a atividade de auditoria relativo ao ciclo 2024/2025, publicado nos últimos meses do ano passado pela CMVM, mostra que os serviços de auditoria da Deloitte, EY, KPMG e PwC, em conjunto com a BDO e Forvis Mazars, representavam em média, 54% do volume de negócios do conjunto dos auditores de Entidades de Interesse Público (EIP).