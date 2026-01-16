Bial adquire controlo de marcas de medicamentos para doenças respiratórias da Glaxo

A farmacêutica portuguesa Bial reforçou o seu stock de medicamentos, com a aquisição do controlo sobre seis medicamentos da GlaxoSmithKline para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica e da asma.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela BIAL – Portela & CA., S.A., (“Bial Portela”), do controlo sobre os medicamentos de marcas da GlaxoSmithKline conhecidas como (i) Elebrato Ellipta, (ii) Laventair Ellipta, (iii) Revinty Ellipta, (iv) Trelegy Ellipta, (v) Anoro Ellipta e (vi) Relvar Ellipta (em conjunto, “Ativos GSK”)”, adianta a Bial em notificação enviada à Autoridade da Concorrência.

O Elebrato Ellipta, Laventair Ellipta, Revinty Ellipta, Trelegy Ellipta, Anoro Ellipta e o Relvar Ellipta destinam-se ao tratamento da doença pulmonar obstrutiva crónica, sendo que o Revinty e o Relvar são ainda utilizados no tratamento da asma.

A farmacêutica portuguesa é especializada na investigação e desenvolvimento de novos medicamentos, nas áreas de neurociências e doenças raras, tendo lançado dois medicamentos: o Zebinix (epilepsia) e o Ongentys (doença de Parkinson).

No ano passado, na sequência do acordo de licenciamento exclusivo com a norte-americana Sumitomo Pharma America para a comercialização do medicamento para a doença de Parkinson Kynmobi na União Europeia e no Reino Unido, a Bial anunciou o lançamento em Portugal e em Espanha deste medicamento.

Em simultâneo, tem em desenvolvimento um novo tratamento para a doença de Parkinson (BIA 28). Quaisquer observações sobre a operação de concentração podem ser remetidas para a AdC, no prazo de 10 dias úteis.