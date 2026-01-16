Candidatos presidenciais na derradeira caça ao voto. Acompanhe aqui o último dia de campanha

Onze candidatos, milhares de quilómetros percorridos, muitas ações de campanha e tantos outros discursos. Duas semanas depois, a campanha da corrida a Belém termina esta sexta-feira com a maioria das agendas a guardar o momento final para Lisboa.

Com as sondagens a andarem taco a taco, são cinco os principais candidatos na pista: André Ventura, António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes. Nenhum quer abrandar na reta final, pelo que a derradeira caça ao voto será esta sexta-feira. Acompanhe aqui.