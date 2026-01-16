Dormidas no turismo da UE batem recorde em 2025. Portugal entre os países com menor crescimento

As dormidas nos estabelecimentos de turismo na União Europeia (UE) bateram um novo recorde em 2025, ao atingir 3,08 mil milhões, o que representa uma subida de 2% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat. Portugal ocupa a 6.ª posição entre os países com menor crescimento.

Portugal registou 89,6 milhões de dormidas, o que representa um crescimento de 1,7% face às 88 milhões de dormidas em 2024, com o país muito próximo do crescimento da média europeia.

Em comparação com 2024, o número de dormidas em alojamentos turísticos aumentou em quase todos os países da UE. Malta, Polónia e Letónia registaram os maiores crescimentos anuais, com aumentos de 10%, 7% e 6%, respetivamente.

Em sentido contrário, apenas dois países viram a procura baixar face a 2024. A Irlanda observou uma diminuição de 1,8% nas dormidas, enquanto a Roménia assistiu a uma desaceleração de 1,4%.

Segundo o Eurostat, a crescimento no número de dormidas turísticas foi impulsionado principalmente pelo aumento de dormidas de turistas internacionais (+46,1 milhões), enquanto o número de dormidas de turistas nacionais cresceu a um ritmo mais lento (+15,4 milhões). No geral, o número de dormidas turísticas na UE ficou bastante equilibrado entre turistas internacionais (49%) e nacionais (51%).

Cerca de dois terços (63%) das dormidas foram em hotéis e alojamentos similares, 24% em casas de férias e outros alojamentos de curta duração e 13% em parques de campismo, acrescenta o gabinete de estatísticas europeu.