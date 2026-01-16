Dormidas no turismo da UE batem recorde em 2025. Portugal entre os países com menor crescimento
Portugal ocupa a 6.ª posição entre os países com menor crescimento no número de dormidas, embora tenha crescido 1,7% em relação a 2024.
As dormidas nos estabelecimentos de turismo na União Europeia (UE) bateram um novo recorde em 2025, ao atingir 3,08 mil milhões, o que representa uma subida de 2% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat. Portugal ocupa a 6.ª posição entre os países com menor crescimento.
Portugal registou 89,6 milhões de dormidas, o que representa um crescimento de 1,7% face às 88 milhões de dormidas em 2024, com o país muito próximo do crescimento da média europeia.
Em comparação com 2024, o número de dormidas em alojamentos turísticos aumentou em quase todos os países da UE. Malta, Polónia e Letónia registaram os maiores crescimentos anuais, com aumentos de 10%, 7% e 6%, respetivamente.
Em sentido contrário, apenas dois países viram a procura baixar face a 2024. A Irlanda observou uma diminuição de 1,8% nas dormidas, enquanto a Roménia assistiu a uma desaceleração de 1,4%.
Segundo o Eurostat, a crescimento no número de dormidas turísticas foi impulsionado principalmente pelo aumento de dormidas de turistas internacionais (+46,1 milhões), enquanto o número de dormidas de turistas nacionais cresceu a um ritmo mais lento (+15,4 milhões). No geral, o número de dormidas turísticas na UE ficou bastante equilibrado entre turistas internacionais (49%) e nacionais (51%).
Cerca de dois terços (63%) das dormidas foram em hotéis e alojamentos similares, 24% em casas de férias e outros alojamentos de curta duração e 13% em parques de campismo, acrescenta o gabinete de estatísticas europeu.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Dormidas no turismo da UE batem recorde em 2025. Portugal entre os países com menor crescimento
{{ noCommentsLabel }}