Douro tem 20 milhões de investimento aprovado. CIM alerta para valor insuficiente

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro anunciou, nesta sexta-feira, a aprovação de 115 candidaturas, correspondentes a um investimento de quase 20 milhões de euros, que se traduzem num apoio de 9,6 milhões de euros ao tecido empresarial desta região vinhateira. A entidade lamenta, contudo, que um número “significativo” de candidaturas tenha ficado de fora por “falta de dotação orçamental”.

Este apoio surge no âmbito do Sistema de Incentivos de Base Territorial – Douro, integrado no Programa Norte 2030, para reforçar o tecido empresarial da região, captar investimento, criar emprego e potenciar a valorização económica.

“O Douro é um território onde há vontade de investir, inovar e criar valor”, assinala o presidente da CIM Douro, João Gonçalves. E de tal forma que um número “significativo de candidaturas” ficou de fora por insuficiente dotação financeira face à crescente procura de financiamento, nota.

“Quando temos dezenas de projetos com mérito reconhecido que ficam sem apoio por falta de dotação, estamos perante um sinal inequívoco de que é preciso reforçar os instrumentos de financiamento”, lamenta João Gonçalves.

O presidente da CIM considera, por isso, que “as autoridades nacionais e europeias devem olhar com especial atenção para esta realidade e criar soluções que permitam apoiar quem escolhe investir, produzir e gerar emprego no Douro”. Para o responsável, todos ficam a ganhar com estes apoios, desde os empresários e outros empreendedores, até aos agricultores, de modo a contribuir para o desenvolvimento económico, social e territorial da região duriense.

A CIM Douro é constituída por 19 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, num total de 217 freguesias, e abrange 180 mil habitantes, distribuídos por uma área de 4.032 quilómetros quadrados.

A associação tem a missão de fomentar a cooperação regional e o desenvolvimento sustentável, além de potenciar a coesão territorial, a atração de investimento, a inovação tecnológica e a internacionalização dos produtos e serviços desta região.