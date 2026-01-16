ECO Quiz

ECO Quiz. Sabe tudo sobre as eleições presidenciais?

  • ECO
  • 16:18

As eleições presidenciais são já este domingo, dia 18, e o ECO reuniu 15 perguntas sobre algumas curiosidades que envolvem os cinco principais candidatos. Teste o seu conhecimento com este quiz.

Quantas horas passou Gouveia e Melo debaixo de água num submarino? Que idade tinha Marques Mendes quando chegou ao Governo? Quem entrou na política aos 58 anos? Quem jogou futebol a avançado centro? Que candidato tem um jogo chamado “Dating Simulator” com o seu nome? Estas são apenas algumas das 15 perguntas que o ECO reuniu para testar o seu conhecimento nas eleições presidenciais mais concorridas de sempre.

As eleições estão marcadas para o dia 18 de janeiro e, ao que tudo indica, tendo em conta as várias sondagens que foram realizadas ao longo da campanha eleitoral, o mais certo é haver uma segunda volta.

 

