Embaixada da Suécia em Espanha promove o diálogo entre administrações e empresas sobre economia circular

A Embaixada da Suécia em Madrid promoveu um encontro que reuniu representantes institucionais, empresas e especialistas da Espanha e da Suécia para trocar visões e experiências sobre os desafios e oportunidades da economia circular na Europa, num contexto marcado pela transição verde e pela competitividade empresarial.

Sob o título «Redefining Waste: Do resíduo ao recurso», contou com a presença do Embaixador da Suécia em Espanha, Per-Arne Hjelmborn, na abertura, contextualizando a relevância do debate e o momento europeu atual, e destacou que «a circularidade é cada vez mais central para a economia europeia, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas também em termos de competitividade, autossuficiência e resiliência». Na sua intervenção, sublinhou a importância de reforçar a cooperação internacional e o intercâmbio de boas práticas entre países para avançar para modelos mais circulares e eficientes na utilização dos recursos.

Durante o evento, Alejandro Dorado Nájera, Alto Comissário para a Economia Circular do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico, apresentou a visão do Governo de Espanha em matéria de economia circular e explicou que «devemos manter uma visão ampla da transição ecológica como uma oportunidade. Uma visão que, além da descarbonização, abranja os restantes objetivos ambientais, como a preservação da biodiversidade e a economia circular. E uma visão ampla da economia circular, que não se concentre exclusivamente na gestão de resíduos ou na reciclagem, mas que se foque na prevenção da extração de recursos através de mudanças na produção com base no ecodesign, transformações no nosso consumo, além de promover os mercados de matérias-primas secundárias.»

Da perspetiva sueca, Tony Clark, diretor-geral da Associação Sueca de Gestão de Resíduos, partilhou a experiência da Suécia na transição verde e no desenvolvimento de mercados circulares, colocando o foco em alcançar a autonomia verde. «Para alcançar a autonomia estratégica verde, devemos investir em inovação, infraestruturas e cadeias de valor circulares, incluindo hubs transregionais que permitam recuperar materiais e energia de forma eficiente, garantindo a segurança e a sustentabilidade dos nossos recursos.”

O encontro contou também com a participação das empresas coorganizadoras: Alfa Laval, IKEA e Tetra Pak, que contribuíram com uma visão de diferentes setores sobre o seu modelo de negócio focado na circularidade e inovação.

Para a Alfa Laval, a Economia Circular constitui um dos principais pilares a partir dos quais desenvolve a sua Estratégia de Crescimento e Consolidação do Negócio. Jose Manuel Palomo, Diretor da Divisão de Energia da Alfa Laval Iberia, destacou a importância das colaborações estratégicas e alianças com diferentes setores industriais para permitir o desenvolvimento conjunto de tecnologias válidas, eficazes e que permitam aumentar a nossa «competitividade» em matéria de sustentabilidade. Ele também enfatizou os modelos sob os quais a Alfa Laval está realizando a transição de tecnologias já comprovadas para os novos desafios que a circularidade apresenta, como a aceleração dos períodos de desenvolvimento de soluções, permitindo que elas sejam confiáveis e financiáveis para os nossos clientes.

Laura Durán, diretora de Desenvolvimento de Negócios e Transformação da IKEA na Espanha, destacou que «a circularidade não é apenas reciclar, é repensar como projetamos, produzimos e usamos os produtos. Na IKEA, trabalhamos para que cada peça tenha mais do que uma vida, porque acreditamos que cuidar do que temos é a melhor forma de cuidar do planeta. E fazemo-lo com soluções acessíveis para que a sustentabilidade faça parte do dia a dia de todos.»

Virginia Rodríguez, Diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Iberia, salientou que «no setor das embalagens de cartão para bebidas e alimentos, a circularidade começa no design, mas só se consolida com a colaboração de toda a cadeia de valor da reciclagem, desde a separação pelos consumidores em casa até à reciclagem e ao desenvolvimento dos mercados finais. A cooperação entre empresas e administrações é fundamental para a economia circular».

O encontro terminou com um diálogo circular aberto a todos os agentes, conduzido por Nuria Suarez, redatora especializada da Retema, seguido de uma sessão de perguntas dos participantes.

O encontro foi encerrado com palavras de agradecimento do Embaixador Per-Arne Hjelmborn, que destacou o valor deste tipo de espaços de diálogo para reforçar a cooperação bilateral entre a Suécia e a Espanha e continuar avançando juntos na transição para uma economia mais circular e sustentável.