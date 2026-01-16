“Ferraris para todos e vinho à discrição”. Manuel João Vieira chega à homepage do ‘The Guardian’

O jornal britânico The Guardian destacou as eleições presidenciais portuguesas na sua secção "In Focus" da homepage. Manuel João Vieira é o protagonista.

O ‘Candidato Vieira’, personagem criada por Manuel João Vieira, chegou à capa do The Guardian. O jornal britânico destacou a candidatura satírica no seu artigo dedicado às eleições presidenciais portuguesas deste domingo. O artigo aparece na secção “In Focus” da homepage.

Neste artigo intitulado “Ferraris para todos e vinho à discrição: candidato satírico agita as presidenciais portuguesas“, destaca-se que “a campanha do ‘Candidato Vieira’ reflete o crescente sentimento antissistema no país”.

O The Guardian parte desta candidatura para abordar a atual situação política em Portugal, contando com a análise do cientista político António Costa Pinto. “Estas eleições marcam o fim de uma tradição em que a presidência era disputada por figuras políticas fortes, associadas ao regime e à elite“, destaca o especialista.

O artigo termina com um depoimento de Manuel João Vieira. “Se as pessoas querem apostar no absurdo, que apostem pelo menos no absurdo e no surrealismo dos seus sonhos e desejos. Isso é das coisas mais honestas que existem”, conclui o candidato.