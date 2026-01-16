Hoje nas notícias: Casa Pia, tarefeiros e canábis

O Casa Pia, da primeira divisão portuguesa, está a ser acusado pelo Ministério Público de ter recebido mais de um milhão de euros do clube russo FC Akhmat e de ter ocultado a origem do dinheiro para contornar as sanções da União Europeia. O decreto-lei que altera as regras para os médicos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde só deverá ser entregue após as eleições presidenciais. A Iberfar pretende alcançar 200 milhões de euros em volume de negócios, impulsionada sobretudo pelas exportações de canábis medicinal. Veja as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

Casa Pia acusado de esconder origem de dinheiro russo e violar sanções da UE

O Ministério Público acusa o Casa Pia de ter recebido mais de um milhão de euros do clube russo FC Akhmat e de ter ocultado a origem do dinheiro para contornar as sanções da União Europeia. Segundo a acusação do Ministério Público, o clube e um dos seus dirigentes tinham conhecimento da violação das restrições em vigor, estando em causa crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O Casa Pia nega as acusações e garante ter atuado dentro da legalidade.

Leia a notícia completa no jornal Público (acesso condicionado)

Decreto que altera regras para médicos tarefeiros adiado para depois das eleições

O decreto que pretende alterar as regras aplicáveis aos médicos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde foi devolvido pelo Presidente da República ao Governo e o seu envio para Belém deverá ficar adiado para depois das eleições presidenciais. Trata-se do único dos três diplomas da área da Saúde devolvidos por Marcelo Rebelo de Sousa que ainda não foi reenviado, sendo considerado essencial para a reforma organizativa do setor.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago)

Iberfar pretende chegar aos 200 milhões com canábis medicinal

A Iberfar traçou um plano ambicioso para a canábis medicinal, com o objetivo de atingir 200 milhões de euros de volume de negócios, impulsionado sobretudo pelas exportações. Com produção instalada em Serpa, no Alentejo, a empresa prevê alcançar até 100 toneladas anuais até 2030, num investimento total de 25 milhões de euros. As exportações já estão aprovadas para a Alemanha e França, existindo ainda um pré-acordo para o Reino Unido, consolidando este projeto como uma das apostas estratégicas do grupo farmacêutico.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Indústria tabaqueira vai pagar mais de um milhão às autarquias por gastos com limpeza de beatas

A indústria do tabaco vai pagar cerca de 1,1 milhões de euros por ano aos municípios para custear a limpeza de resíduos como beatas e filtros, segundo um despacho do Governo que define as contribuições para 2026 e 2027. Pela primeira vez, o diploma estabelece os valores a pagar em Portugal Continental, divididos por quatro categorias, urbano, semiurbano, rural e praias, com Lisboa a receber o montante mais elevado (41.153 euros) e Alvito o mais baixo (325 euros).

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Denúncias por burlas com crédito fácil e criptomoedas estão a aumentar

Entre 2021 e 2025, o Banco de Portugal instaurou 1.710 processos de averiguação por atividade financeira ilegal, uma média de 6,5 casos por semana, com tendência crescente ao longo dos anos. Em 2025, foram abertos 479 processos, nove por semana, mais 45,1% do que em 2024, quando se registaram 330. O número de processos passou de 261 em 2021 para 328 em 2023, podendo cada processo envolver mais de uma entidade. Sempre que são detetados indícios de crimes, o Banco comunica-os à Procuradoria-Geral da República, conforme a lei.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago)