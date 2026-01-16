Indra fecha contrato de 975 milhões de euros para o sistema de bilhetes do transporte público de Londres

A Indra fechou um dos maiores contratos da sua história, ao obter a adjudicação, no valor aproximado de 1.000 milhões de euros, da gestão até 2034 do sistema de venda e controlo de acessos (bilhetes) de toda a rede de transportes públicos de Londres e da sua área metropolitana.

A entidade pública Transport for London (TfL) escolheu a empresa tecnológica espanhola para um contrato inicial no valor de 605 milhões de euros, ampliável para 975 milhões de euros com possíveis extensões até 2039.

A capital britânica e a sua área metropolitana têm uma das redes de transporte público mais extensas do planeta, com 8,6 milhões de deslocações diárias e mais de 3,6 mil milhões de viagens por ano.

Após um período de transição de quase dois anos, a Indra será o único fornecedor do sistema de bilhética de uma rede que abrange mais de 8.500 autocarros, cerca de 400 estações de metro e outras quase 300 correspondentes ao Overground, DLR, Elizabeth Line e serviços ferroviários suburbanos, bem como 4.000 pontos de venda de cartões Oyster, sete centros de atendimento ao cliente e 24 pontos de embarque de ferry.

Ángel Escribano, presidente executivo do Indra Group, afirmou que «estamos muito orgulhosos por nos tornarmos o parceiro tecnológico da Transport for London num projeto tão ambicioso e transformador para os transportes de Londres, uma referência mundial e líder global neste domínio e um exemplo de mobilidade inovadora e sustentável para o resto das metrópoles do mundo. Estamos preparados e ansiosos por assumir o desafio com responsabilidade e com o objetivo de superar as expectativas do cliente e contribuir para melhorar a mobilidade de todas as pessoas que vivem ou visitam a capital do Reino Unido».

O projeto abrange a operação, manutenção e evolução de uma gama de sistemas nos quais a Indra conta com uma experiência comprovada de mais de 30 anos como fornecedor tecnológico de referência em soluções inovadoras de transporte público urbano. A sua trajetória inclui ambientes complexos, com múltiplos operadores e diferentes níveis de administração envolvidos.

Entre os sistemas geridos encontram-se os controlos de acesso, validadores, máquinas de venda automática de títulos de transporte, terminais de venda em lojas de retalho, equipamentos portáteis de inspeção, bem como toda a infraestrutura tecnológica e um back office avançado que integra funcionalidades-chave de cibersegurança, gestão de dados, geração de relatórios e coordenação com terceiros.

O projeto também prevê a implementação, em colaboração com a TfL, de novas tecnologias que permitam evoluir o sistema, torná-lo mais eficiente e automatizar processos-chave, em suma, criar em conjunto a próxima geração do sistema de bilhética para Londres.

GESTÃO DE CONTAS

Nesse sentido, um marco relevante será abordar, em conjunto com a TfL, a futura implementação do sistema de gestão de contas de passageiros (Account Based Ticketing-ABT) no Oyster Card, o bilhete de transporte eletrónico em funcionamento em Londres desde 2003. Este modelo, altamente inovador, avançado e eficiente, permite uma maior flexibilidade para definir novas tarifas, garante a aplicação automática da mais vantajosa para o utilizador e melhora significativamente a sua experiência de viagem.

Com este projeto, a Indra reforça a sua aposta no Reino Unido como mercado estratégico e avança no cumprimento dos objetivos do Plano Estratégico ‘Leading the Future’ de crescer neste mercado, bem como na Irlanda e na América do Norte.

A Indra está presente no Reino Unido há vinte anos, um mercado fundamental para a empresa, onde conta atualmente com uma equipa de mais de 200 profissionais locais e escritórios em Whiteley (Southampton), Peterborough e Londres, e onde prevê ultrapassar os 1.000 funcionários nos próximos anos. Além disso, é parceira tecnológica da NATS, o fornecedor de navegação aérea do país, e, entre outros projetos, implementou a sua tecnologia de gestão nos túneis de Londres e no túnel de Silvertown e forneceu um dos seus radares Lanza à Royal Air Force.

Com mais de 2.500 projetos implementados em 50 países e mais de 100 cidades em todo o mundo, a Indra também reforça a sua posição no negócio de Mobilidade e posiciona-se como uma das empresas de referência global em soluções inovadoras para transporte e mobilidade, com capacidade comprovada para abordar os projetos mais ambiciosos do setor.

Em sistemas de gestão para o transporte público, está entre os três principais líderes mundiais, após ter conquistado, nos últimos anos, algumas das principais referências internacionais, como a gestão da bilhética de todo o transporte público da Irlanda ou da nova rede de transporte público de Riade, na Arábia Saudita; bem como a T-Mobilitat na Catalunha, a renovação do sistema de bilhética da MetroLink em San Luis (Estados Unidos), juntamente com as máquinas de venda e controlo de acesso de última geração instaladas no Metro de Madrid. A todos eles se junta o projeto de Londres.

A tecnologia da Indra está presente na mobilidade diária de mais de 78 milhões de pessoas, contribuindo para uma economia de mais de 10 milhões de toneladas de CO₂ por ano e salvando cerca de 3.000 vidas graças à melhoria na gestão do tráfego e na segurança rodoviária. O seu compromisso com o planeta e as pessoas foi reconhecido por prestigiados índices internacionais de sustentabilidade, como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ou o Anuário de Sustentabilidade da S&P. Possui um dos sistemas de venda e controlo de acesso considerados mais avançados do mundo, com mais de 8,6 milhões de deslocações diárias e mais de 3,6 mil milhões de viagens por ano.