LALIGA e a AENOR assinam um acordo para lançar uma certificação de excelência em academias de futebol

A LALIGA e a AENOR assinaram um acordo estratégico para a criação e implementação da certificação «Excelência no Modelo Formativo Integral de Canteras de Futebol», um novo selo exclusivo que reconhecerá os clubes que atingirem os mais elevados padrões de qualidade, sustentabilidade e desenvolvimento integral na formação de jogadores e jogadoras, com especial enfoque na proteção dos menores.

O acordo foi assinado pelo presidente da LALIGA, Javier Tebas, e pelo CEO da AENOR, Rafael García Meiro, e representa um novo passo no compromisso da LALIGA com «a profissionalização, a melhoria contínua e a excelência das academias de futebol profissional espanhol», conforme destacado por ambas as entidades.

A certificação «Excelência no Modelo Formativo Integral das Academias de Futebol» pretende acompanhar os clubes no seu compromisso de alcançar a excelência no seu modelo formativo integral com um enfoque em processos: estratégicos, operacionais e de avaliação, que inclui mais de 50 indicadores a cumprir. Desta forma, procura-se a melhoria contínua em prol da contribuição para o desenvolvimento integral (humano, académico e desportivo) dos jovens jogadores e jogadoras das academias.

Esta certificação surge diretamente ligada ao Plano de Otimização e Melhoria das Formações da LALIGA, o quadro estratégico de 10 anos lançado pela organização em 2022 para impulsionar as formações dos clubes, que já são líderes a nível global, e levar a excelência do futebol de base espanhol a um novo nível.

A LALIGA destacou a importância desta aliança para enfatizar a confiança em toda a cadeia de valor, desde os clubes até às famílias, passando por potenciais parceiros, ao deixar nas mãos de uma certificadora de prestígio a acreditação do cumprimento dos mais elevados padrões, especialmente os relativos aos profissionais, processos de trabalho (como controlo ou comunicação) e proteção de menores.

A possibilidade de optar pela certificação «Excelência no Modelo Formativo Integral de Canteras de Futebol» estará condicionada ao grau de cumprimento do Plano de Canteras da LALIGA e, em particular, aos objetivos estabelecidos na sua Fase 1, que acaba de ser concluída no final de 2025. Assim, só poderão iniciar o processo de certificação os clubes que tenham atingido pelo menos 80% do cumprimento dos objetivos definidos nesta primeira fase: como a atenção integral ao jogador; o crescimento sustentável, a deteção e retenção de talentos ou a profissionalização da estrutura da base, entre outros.

A certificação parte de experiências anteriores de sucesso dentro do próprio ecossistema da LALIGA. O CA Osasuna foi um clube pioneiro ao impulsionar, em conjunto com a AENOR, a certificação da sua base, Tajonar, referência histórica no futebol formativo espanhol, estabelecendo um precedente relevante que evidenciou o valor de contar com um modelo formativo avaliado sob padrões objetivos e verificáveis.

Desta forma, a certificação não só funcionará como um reconhecimento externo independente, avalizado pela AENOR, mas também como um incentivo para a melhoria contínua e a consolidação de boas práticas no futebol profissional de base.

Javier Tebas salientou que «o Plano de Canteras da LALIGA é uma aposta estratégica a longo prazo que já obteve muito bons resultados. A aliança com a AENOR traz a confiança de contar com uma certificadora externa para reconhecer o enorme trabalho que os clubes estão a realizar. Assim, garante-se que a formação integral dos nossos jovens futebolistas e a chegada dos jogadores das categorias de base ao futebol profissional, ambos elementos-chave da sustentabilidade económica e desportiva, se baseiem em critérios de excelência».

Por seu lado, Rafael García Meiro indicou que «o desporto é uma parte muito importante da formação dos jovens. A certificação do Modelo Formativo de Canteras contribui para que a sua experiência seja a melhor, tanto para os jovens que continuarão como profissionais do desporto como para aqueles que seguirão outros caminhos. Esta certificação aprofunda todos os aspetos que realmente importam aos jovens e às suas famílias: mais de 50 indicadores que abrangem um cuidado integral dos alunos, no plano humano, académico e desportivo. A forma como abordamos o desporto é um dos elementos que nos define como sociedade e a LALIGA, com o seu Plano Nacional de Formação de Jogadores, está a apostar claramente nas melhores práticas».

ENCONTRO DE CLUBES

O IX Encontro de Canteras da LALIGA, realizado nos dias 14 e 15 de janeiro em Madrid, foi um momento de reflexão, balanço e alinhamento estratégico entre a LALIGA e os seus clubes, e marcou o encerramento oficial da Fase 1 do Plano de Otimização e Melhoria das Canteras, lançado em 2022, e o início da Fase 2, embora os objetivos da primeira etapa continuem em aberto para cumprimento e melhoria por parte dos clubes.

Os dados da Fase 1 refletem uma evolução muito significativa no grau de cumprimento dos indicadores e objetivos do Plano, destacando-se especialmente as áreas relacionadas com a atenção integral ao jogador, refletindo o esforço dos clubes para melhorar os processos de formação, reforçar a proteção à infância e apostar no ensino superior e na carreira dual, o crescimento das estruturas das academias femininas, a melhoria das infraestruturas e instalações e um salto decisivo em tecnologia e digitalização.

A percentagem média de cumprimento global (considerando todos os grupos e objetivos) passou de 46,5% em outubro de 2022 para 71,0% em julho de 2025. A «Secção 4: Atenção integral ao jogador» foi a que mais evoluiu globalmente, passando de 38,3% em outubro de 2022 para 76% em julho de 2025. Este avanço evidencia o esforço dos clubes para melhorar os processos de formação, criar ambientes de proteção à infância e reforçar a aposta no ensino superior e na carreira dual dos jogadores.

Na «Secção 3: Modelo formativo e transferência para a competição», o cumprimento global cresceu de 60,6% para 85,3%, destacando-se especialmente o indicador de Individualização do processo formativo, com um aumento de 29,6%. Isto demonstra o compromisso dos clubes em profissionalizar as suas academias e promover a melhoria contínua dos processos de trabalho, centrados no jogador, principal foco e eixo do sistema.

Nos clubes da LALIGA HYPERMOTION, o avanço foi especialmente relevante, passando de 42,7% de cumprimento em 2022 para 64,2% em julho de 2025. Seguindo a tendência geral, também neste grupo específico o maior aumento ocorreu na Secção 4: Atenção integral ao jogador, que passou de 21,1% para 70,6% (um aumento de 39,5 pontos percentuais), seguida pela Secção 3: Modelo formativo e transferência para a competição, com um crescimento de 25,7%.

No início do Plano de Canteras, apenas 55% dos clubes contavam com uma estrutura feminina no futebol de base. Atualmente, essa percentagem aumentou para 82%, incluindo não só a existência de equipas, mas também de estruturas formativas consolidadas.

Na área das infraestruturas, passou-se de 42,5% para 76,9%, refletindo uma clara melhoria nas infraestruturas e instalações desportivas, muito ligada ao trabalho do Gabinete de Clubes e ao plano de investimento desenvolvido em conjunto com a CVC.

No domínio da tecnologia e da digitalização, o avanço foi especialmente significativo. No início do Plano, apenas 37,5% dos clubes tinham capacidade para centralizar e inter-relacionar as informações sobre o progresso e a evolução dos jogadores da base. No encerramento da Fase 1, essa percentagem subiu para 73,7%, resultado de uma maior aposta na digitalização e na incorporação de novas tecnologias aplicadas ao futebol de formação.

A Fase 2 do Plano de Formação da LALIGA, apresentada aos clubes durante o Encontro no estádio Riyadh Metropolitano do Atlético de Madrid, dará continuidade ao trabalho realizado, com um enfoque orientado para a consolidação dos avanços, o aprofundamento dos modelos de excelência e a homogeneização dos padrões entre os clubes.

Entre os próximos passos estão novas propostas em matéria de inovação metodológica, desenvolvimento de talentos, proteção de menores, saúde mental, sustentabilidade dos modelos de formação, melhoria da transferência do jogador para a competição profissional e reforço da governança e dos sistemas de avaliação, tudo isso alinhado com os critérios que sustentam a nova certificação desenvolvida em conjunto com a AENOR.