Lisboa recebe a 6.ª edição da Conferência New Money

A 6.ª edição da Conferência New Money realiza-se no próximo 10 de fevereiro, na Morais Leitão, em Lisboa. A iniciativa reúne representantes do setor financeiro, reguladores, empresas tecnológicas e especialistas para debater a evolução dos meios de pagamento e a transformação dos sistemas financeiros.

Num contexto em que a digitalização dos serviços financeiros acelera, impulsionada por inteligência artificial e novos modelos de pagamentos, a conferência New Money surge como um espaço crítico para antecipar tendências e debater riscos e oportunidades para empresas, reguladores e consumidores.

O evento é gratuito, mas mediante inscrição. Pode inscrever-se e consultar o programa aqui.