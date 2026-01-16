BRANDS' ECO Lisboa recebe a 6.ª edição da Conferência New Money
No dia 10 de fevereiro, na Morais Leitão, em Lisboa, discute-se o novo ecossistema fintech português. O evento é gratuito.
A 6.ª edição da Conferência New Money realiza-se no próximo 10 de fevereiro, na Morais Leitão, em Lisboa. A iniciativa reúne representantes do setor financeiro, reguladores, empresas tecnológicas e especialistas para debater a evolução dos meios de pagamento e a transformação dos sistemas financeiros.
Num contexto em que a digitalização dos serviços financeiros acelera, impulsionada por inteligência artificial e novos modelos de pagamentos, a conferência New Money surge como um espaço crítico para antecipar tendências e debater riscos e oportunidades para empresas, reguladores e consumidores.
O evento é gratuito, mas mediante inscrição. Pode inscrever-se e consultar o programa aqui.
