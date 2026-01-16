Meta, Coca-Cola e ASEDAS, júri do primeiro concurso de jovens talentos em assuntos públicos promovido pelo AP institute | Universidade Nebrija e FUE

Com o objetivo de responder a essa necessidade do setor, o AP institute | Universidade Nebrija, em conjunto com a Fundação Universidade-Empresa, lança a primeira edição do Concurso de Jovens Talentos em Assuntos Públicos, uma iniciativa pioneira na Espanha voltada para detetar, avaliar e projetar novos perfis com vocação para assuntos públicos.

Os participantes serão avaliados por um júri de alto nível, composto por profissionais de referência do mundo empresarial, institucional e académico: José Luis Zimmerman, Head of Public Policy Spain & Portugal na Meta; Pedro Fernández, diretor de Relações Públicas, Comunicação e Sustentabilidade para Espanha e Portugal na The Coca-Cola Company; Felipe Medina, secretário-geral técnico da ASEDAS; Carmen Palomino, diretora geral da Fundação Universidade-Empresa; Reyes Zárate, diretora académica do AP institute | Universidade Nebrija; e Esteban González, diretor do AP institute | Universidade Nebrija.

O concurso foi concebido como um processo de identificação de talentos reais, no qual os participantes deverão resolver um caso prático alinhado com os desafios atuais dos assuntos públicos, colocando à prova a sua capacidade de análise do contexto político e institucional, o seu critério estratégico e a sua vocação profissional para o setor.

Os finalistas defenderão as suas propostas numa gala final, onde o júri selecionará os vencedores e vencedoras que concorrerão a bolsas de estudo de até 100% para cursar o Mestrado em Assuntos Públicos e Governo do AP institute | Universidade Nebrija. A associação do mestrado com o concurso permite que as organizações incorporem perfis jovens já avaliados, formados e alinhados com as necessidades reais das equipas de assuntos públicos.

Desta forma, o concurso configura-se como uma ferramenta estratégica para o setor, reduzindo os tempos e os custos de identificação e contratação de jovens talentos, facilitando o acesso a profissionais com vocação, método e formação específica em assuntos públicos.

Com esta iniciativa, o AP institute | Universidade Nebrija e a FUE reforçam o seu compromisso com o talento jovem como eixo de profissionalização do setor, oferecendo uma via clara e meritocrática de acesso aos assuntos públicos num momento em que todas as organizações partilham a dificuldade de encontrar novos perfis preparados para assumir estas funções.

As inscrições para o Concurso de Jovens Talentos em Assuntos Públicos permanecerão abertas até 26 de janeiro. Todas as informações sobre as bases, o calendário e o processo de participação estão disponíveis no site oficial do AP institute.