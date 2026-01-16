Moedas, Menezes e Isaltino. Comitiva da Arábia Saudita reúne com empresários e autarcas

O Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal vai reunir, ao longo de toda a semana, entre 19 e 25 de janeiro, com associações empresariais portuguesas e autarcas, dividindo a agenda entre o Porto e Lisboa, para identificar oportunidades de negócio. A comitiva vai ainda visitar empresas portuguesas líderes de mercado, como a Mota-Engil, Tecnimede e o Grupo Castro, e, na vertente do desporto, com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

A comitiva de empresários da Arábia Saudita tem também em agenda várias reuniões institucionais com entidades governamentais, nomeadamente com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. O primeiro encontro desta visita decorrerá logo ao início da manhã de segunda-feira, com o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro. Ao longo da semana haverá igualmente reuniões também com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

Na frente autárquica, os responsáveis do Conselho Empresarial reunirão com os presidentes de algumas das maiores autarquias portuguesas. A saber: Carlos Moedas, de Lisboa, Nuno Piteira Lopes, autarca de Cascais, Isaltino Morais, de Oeiras, Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos e Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia e um dos dinamizadores da iniciativa.

Estão previstas assinaturas de protocolos de cooperação e de memorandos de entendimento entre os dois países, no seguimento da cooperação que tem vindo a ser firmada.

“Queremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a criação do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, em 2024, com o intuito de identificar oportunidades concretas de investimento, promover parcerias estratégicas e reforçar a presença de empresas portuguesas no mercado saudita em áreas-chave como a saúde, inteligência artificial, cibersegurança e energia”, explica Alwalid Albatan, membro de uma das famílias mais ricas de Portugal e presidente deste conselho empresarial, citado num comunicado enviado às redações.

“A Arábia Saudita vê com bons olhos a criação de sinergias com empresas portuguesas para absorver o seu know-how, e também pode ajudar a alavancar as empresas nacionais com diversas oportunidades de investimento”, avança Alwalid Albatan na mesma nota do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal.

Precisamente para “reforçar as relações económicas entre os dois países”, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, deslocou-se à Arábia Saudita em novembro de 2025, acompanhado de outros governantes portugueses e de uma delegação constituída por meia centena de empresas dos mais diversos setores de atividade. Participaram em Riade na 7.ª Comissão Bilateral Mista Portugal – Arábia Saudita e num Fórum de Negócios e Investimentos.

Segundo o Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, já há várias empresas portuguesas a desenvolver projetos naquele país do Médio Oriente. Entretanto também já decorreram mais de 50 encontros bilaterais de empresas portuguesas interessadas em investir na Arábida Saudita, assinala.

“Acredita-se que esta visita pode ter um impacto positivo no crescimento económico, no emprego e na internacionalização do tecido empresarial português”, conclui o Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal.

Esta é a terceira vez que a delegação saudita, constituída por 15 membros — que reúne decisores públicos, líderes empresariais e investidores daquele país do Médio Oriente –, se desloca a Portugal, no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal. Estes encontros visam reforçar as relações económicas bilaterais e fomentar a cooperação entre os dois países, mediante o lançamento de projetos.

No início de 2025 foram divulgadas notícias do interesse da Arábia Saudita em investir na reconversão dos terrenos da antiga refinaria da Galp em Matosinhos. Foi Luís Filipe Menezes, que lidera a Câmara do Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, que sugeriu aos empresários árabes investir na reconversão da antiga refinaria da Petrogal, desativada desde 2021. Na agenda de reuniões está, precisamente, a presidente daquela autarquia.