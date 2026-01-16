Novo plano estratégico e vendas na América Latina marcam o primeiro ano de Murtra na Telefónica

O seu mandato é marcado por dois marcos principais: a apresentação do plano estratégico que guiará os passos da empresa até 2030 e as vendas na América Latina para concentrar os negócios da Telefónica na Europa e no Brasil.

O presidente executivo da Telefónica apresentou o novo plano estratégico do Grupo no início de novembro. O seu nome, «Transform & Grow», captou a essência que a Telefónica persegue com este roteiro: transformar-se para impulsionar o seu crescimento com o objetivo de se tornar uma operadora de telecomunicações europeia de referência mundial.

«Transform & Grow» baseia-se em seis pilares fundamentais: oferecer a melhor experiência ao cliente, ampliar a oferta B2C, escalar o negócio B2B, desenvolver as capacidades tecnológicas da empresa, simplificar o modelo operacional da Telefónica e desenvolver o talento. Além disso, concentra-se nos quatro grandes mercados do Grupo: Espanha, Brasil, Alemanha e Reino Unido. Tem duas dimensões, uma orgânica, que consiste em transformar e reforçar a empresa e saná-la nos aspetos que o exigem; e outra inorgânica, que passa por uma Telefónica preparada para a consolidação do setor e oportunidades de crescimento.

O plano projeta uma aceleração progressiva do negócio, com um crescimento anual composto das receitas de 1,5-2,5% entre 2025 e 2028, para depois expandir para 2,5-3,5% entre 2028 e 2030, e um crescimento anual composto do EBITDA ajustado de 1,5-2,5% para o período 2025-2028 e de 2,5-3,5% entre 2028 e 2030. Tudo isso com um compromisso total com uma classificação de crédito de grau de investimento para a Telefónica.

No âmbito do plano, a Murtra tomou decisões difíceis, mas necessárias para o futuro da empresa. Neste contexto, destaca-se o ajustamento do quadro de pessoal acordado com os representantes dos trabalhadores, que oscilará entre 4.500 e 5.500 funcionários em Espanha, e a nova política de remuneração aos acionistas, através da qual o dividendo será reduzido para 0,15 euros em dinheiro por ação em 2026, para depois ficar vinculado à evolução do fluxo de caixa em 2027 e 2028. Estas medidas permitirão simplificar e agilizar o modelo operacional da Telefónica, reforçar o seu balanço e tornar o dividendo mais sustentável.

O cumprimento do plano será liderado por uma equipa executiva que foi significativamente remodelada desde a chegada de Marc Murtra à presidência, precisamente para dar um novo impulso à empresa.

Precisamente na apresentação do plano, Murtra reiterou o objetivo do Grupo de concluir a sua saída da América Hispânica, um processo que ganhou um impulso fundamental após a sua chegada à presidência. Desde janeiro de 2025, a Telefónica anunciou cinco vendas na América Latina. Quatro delas já estão concluídas, como as da Argentina, Peru, Uruguai e Equador, e outra, a da Colômbia, está pendente de aprovações regulatórias para sua conclusão.

Além disso, no último ano, a Telefónica realizou a compra de 50% da FiBrasil, passando a controlar a totalidade deste veículo, com o qual implanta fibra no Brasil, e reforça a sua posição num dos principais mercados da operadora.

Outro dos principais marcos do último ano é que, desde fevereiro de 2025, e portanto antes de se tornar obrigatório de acordo com o estabelecido na Lei da Paridade, a Telefónica conta com 40% de mulheres no seu Conselho de Administração. Além disso, 53% dos conselheiros são independentes.