OpenAI vai começar a testar anúncios no ChatGPT nas próximas semanas nos EUA

  • Lusa
  • 20:09

A OpenAI lançou, nos EUA, o plano económico Go, uma subscrição de oito dólares (cerca de 6,9 euros), que incluirá também os anúncios.

A empresa de inteligência artificial OpenAI anunciou esta sexta-feira que vai começar a testar anúncios na versão livre do ChatGPT, nos EUA, “nas próximas semanas”, de modo a gerar uma nova fonte de receitas.

Conforme precisou, em comunicado, a generalidade das subscrições pagas não será abrangida por esta decisão. Ainda assim, a OpenAI lançou esta sexta, nos EUA, o plano económico Go, uma subscrição de oito dólares (cerca de 6,9 euros), que incluirá também os anúncios.

A empresa disse ainda que os anúncios não vão influenciar as respostas do ChatGPT e que estes serão sempre claramente identificados. “Manteremos a privacidade das suas conversas com o ChatGPT protegida dos anunciantes e nunca lhes venderemos os seus dados”, assegurou.

