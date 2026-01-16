Politécnico de Viana e Centro de Cibersegurança preparam empresários do Minho para ciberataques
Empresários minhotos têm a oportunidade de compreender os riscos associados ao ambiente digital e identificar soluções que permitam práticas mais seguras.
Capacitar os empresários do Alto Minho com ferramentas de prevenção e proteção contra possíveis ciberataques é o objetivo de um ciclo de workshops, em formato online, que o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e o Centro Nacional de Cibersegurança da região Norte realizam durante este mês de janeiro.
“Num contexto marcado pela crescente digitalização dos processos empresariais e pelo aumento das ameaças cibernéticas, a cibersegurança assume um papel central na proteção da informação, na continuidade dos negócios e na confiança de clientes e parceiros”, começa por contextualizar o IPVC, em comunicado.
Os workshops estão programados para os dias 15, 21 e 27 de janeiro. Os empresários minhotos têm a oportunidade de compreender os riscos associados ao ambiente digital e identificar soluções que permitam práticas mais seguras. No final das sessões, os formandos estarão capacitados para prevenir, detetar e responder a possíveis ciberataques.
Esta iniciativa surge no âmbito da estratégia do IPVC de “reforçar a ligação ao tecido empresarial regional, incentivando à inovação, segurança digital e competitividade das organizações”.
