Portugal foi dos países da UE onde peso da agricultura no emprego mais desceu

O peso da agricultura no emprego total está a encolher em todos os países da União Europeia (UE), mas nuns a queda tem sido mais expressiva do que noutros. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, Portugal foi um dos Estados-membros onde o recuo foi mais acentuado, entre 2013 e 2023.

“Em 2023, havia 8,4 milhões de pessoas empregadas no setor agrícola da União Europeia. À medida que o número de quintas diminuiu, o emprego na agricultura decresceu, com o peso no emprego total a cair de 5,2% em 2013 para 3,9% uma década depois“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

De acordo com o Eurostat, esta trajetória é explicada, pelo menos em parte, pela evolução tecnológica, nomeadamente pela automatização de certas funções. “A tecnologia está a transformar a agricultura e a moldar os incentivos económicos e as escolhas dos trabalhadores se dedicarem a este setor”, observa o gabinete de estatísticas.

Na década considerada (2013-2023), o peso da agricultura no emprego total caiu em todos os países da UE, tendo o maior recuo sido registado na Roménia.

Nesse país, a fatia passou de cerca de 29,6% em 2013 para cerca de 20,7% em 2023 (um recuo de 8,9 pontos percentuais). Ainda assim, a Roménia mantém-se como o país do bloco comunitário onde a agricultura tem maior expressão no emprego total.

E Portugal? Por cá, a agricultura representava cerca de 10% do emprego em 2013. Já em 2023, essa fatia encolheu para cerca de 5%, tendo Portugal sido um dos países onde a expressão da agricultura no emprego total mais diminuiu, como mostra o gráfico acima.