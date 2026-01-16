Presidenciais. Os trunfos das televisões para a noite eleitoral

TVI e CNN e CMTV e Now vão ter emissões próprias. Na SIC e RTP, a opção é fazer simultâneos com os canais de informação. Projeções, comentadores, e até futebol, são os trunfos em noite eleitoral.

Após duas semanas de campanha e a obrigatoriedade de ignorar o tema “presidenciais” no sábado, dia de reflexão, no próximo domingo, dia 18, as atenções de grande parte dos portugueses vão provavelmente estar centradas nas televisões que, às 20h, avançam as primeiras projeções de quem passa à segunda volta nas eleições mais disputadas – e também mais imprevisíveis – dos últimos anos.

Esta é uma das grandes apostas dos canais generalistas e de informação, com a Universidade Católica a assinar a sondagem da RTP e RTP Notícias, a Pitagórica/ICS/ISCTE/GFK a da TVI/CNN, o ICS ISCTE da SIC e SIC Notícias e a Intercampus a da CMTV e do Now.

Mas nesta que é a primeira grande operação televisiva de 2026, as apostas são múltiplas. Na RTP, a opção é por uma emissão conjunta RTP1 e RTP Notícias, com arranque às 18h no canal generalista e às 18h45 no canal de informação.

José Rodrigues dos Santos, Ana Lourenço, João Adelino Faria, Carlos Daniel e Cristina Esteves conduzem a emissão, que conta com o diretor do CESOP – Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, João António, e Maria Castello Branco, António José Teixeira e Manuel Carvalho para uma análise aos resultados ao longo da noite. Em estúdio vão estar ainda Francisco Assis, Mário Amorim Lopes, Miguel Poiares Maduro, Bruno Nunes e Teresa Violante para uma análise detalhada à noite eleitoral.

Na SIC e SIC Notícias, a opção recai também numa emissão conjunta, conduzida por Rodrigo Guedes de Carvalho, Clara de Sousa e Bento Rodrigues. António Vitorino, Miguel Morgado, Clara Ferreira Alves, Ricardo Costa, Bernardo Ferrão, José Gomes Ferreira, Ângela Silva, Maria João Avillez, Daniel Oliveira, Martim Silva e Sebastião Bugalho.

Já os canais da Media Capital e da Medialivre vão apostar em emissões distintas para os seus canais generalistas e de informação. A TVI inicia a sua emissão especial pouco antes das 20h. “A emissão da TVI distingue-se pela forte aposta em inteligência artificial e realidade aumentada, aliada a um grafismo inovador que pretende facilitar a compreensão dos dados e tornar a experiência visual mais rica”, descreve o grupo.

O pivô central será José Alberto Carvalho, com Pedro Benevides no Magic Wall. As áreas de comentário contarão com Sara Pinto e Sandra Felgueiras. O canal terá duas áreas de análise, uma com Miguel Sousa Tavares e outra com comentadores como José Pacheco Pereira, José Miguel Judice, Sérgio Sousa Pinto, Teresa Nogueira Pinto e Francisco Rodrigues dos Santos.

Na CNN Portugal, os anfitriões são Ana Guedes Rodrigues, Ana Sofia Cardoso, André Neto de Oliveira e João Marinheiro, com a emissão a começar às 19h e a terminar às 2h. Miguel Relvas e Pedro Adão e Silva, Pedro Santos Guerreiro, Rui Calafate, Helena Matos, Mafalda Anjos, Margarida Davim, Adalberto Campos Fernandes, Pedro Frazão ou Rui Rocha, são os comentadores. O Magic Wall será um elemento central da Operação que foi desenvolvida em conjunto com equipas da CNN nos Estados Unidos, descreve o grupo.

No Now, os anfitriões são Pedro Mourinho, Marisa Caetano Antunes, Janete Frazão, Patrícia Matos. Durante a tarde Raul Vaz, Maria Henrique Espada, Rui Batista, Filipe Alves, entre outros, passam pelo canal, que terá como analistas principais Santana Lopes, Isaltino Morais, Fernando Medina, Hugo Soares e Fernando Medina.

A análise estratégica está a cargo de Luís Paixão Martins e João Gabriel. Os comentários aos discursos ficam com Judite Sousa e Eduardo Dâmaso. André Coelho Lima e Mariana Vieira da Silva estão também nos comentários e os resultados, ao segundo, no ecrã-touch são conduzidos por Patrícia Matos. A seguir aos resultados, o canal transmite uma emissão especial de Provas Dadas, formato com Rita Matias, Joana Mortágua e Aline Beuvink

Já na CMTV, a emissão é conduzida por José Carlos Castro, Daniela Polónia, Sara Carrilho e Ângela Gonçalves Marques, com Francisco Penim no ecrã interativo de resultados. O comentário está a cargo de João Pereira Coutinho, Rui Pereira, Luís Campos Ferreira, Marcos Perestrelo, Francisco José Viegas, Marta Silva, Camilo Lourenço e ainda António Salvador, diretor geral da Intercampus para acompanhar sondagens e resultados.

Com o Guimarães-FCPorto a disputar-se na noite eleitoral, há também informação em permanência sobre o futebol, com acompanhamento da responsabilidade de Paulo Catarro.