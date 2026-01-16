Presidenciais. Quem ganhou no campeonato das interrupções?

Os candidatos que participaram nos debates televisivos interromperam-se 852 vezes. André Ventura é quem mais interrompe, seguem-se Cotrim de Figueiredo e António Filipe. Os dados são da Despolariza.

Quem assistiu à maratona dos 28 debates televisivos transmitidos entre novembro e dezembro passou cerca de 20 minutos a ver dois candidatos a falarem um por cima do outro. A conclusão é da Despolariza, que tal como nas eleições legislativas analisou todos os debates e registou e classificou as interrupções e o minuto em que aconteceram.

E o campeão das interrupções? Sem surpresa, até porque já foi assim em eleições anteriores, André Ventura ocupa a primeira posição deste ranking, com 261 interrupções. Seguem-se João Cotrim de Figueiredo, com 137 interrupções, e António Filipe, com 121.

A análise foi dividida em três tipos de interrupção. A micro, em que quem não tem a palavra vai soltando palavras soltas por cima de quem está a falar, a falhada, quando o candidato que não tem a palavra tenta interromper e ficar com a palavra, não o conseguindo, e a completa, quando alguém que não está a falar tenta e consegue “roubar” a palavra. Há ainda a sobreposição caótica, que contabilizada quando após algum tipo de interrupção dois candidatos falam em simultâneo durante mais de cinco segundos, não se conseguindo perceber nenhum deles.

O líder do Chega lidera nos três tipos de interrupções, sendo nas micro seguido por António Filipe e João Cotrim de Figueiredo. Nas falhadas a segunda posição é ocupada pelo candidato apoiado pela IL e António José Seguro ocupa a terceira posição, sendo esta ordem trocada na interrupção completa.

























Apesar de terem existido um total de 852 interrupções, e comprando com as legislativas, a tendência é positiva. A sobreposição caótica aumentou 122%, mas o total de interrupções — 852 — diminuiu 12%. Em média existiram 30 interrupções por debate, menos 14%.

Os debates mais caóticos foram os protagonizados por André Ventura e Catarina Martins (74 interrupções), André Ventura e António José Seguro (69 interrupções) e André Ventura e Luís Marques Mendes (61 interrupções).