Presidenciais 2026

Presidenciais. Quem ganhou no campeonato das interrupções?

1

Os candidatos que participaram nos debates televisivos interromperam-se 852 vezes. André Ventura é quem mais interrompe, seguem-se Cotrim de Figueiredo e António Filipe. Os dados são da Despolariza.

Quem assistiu à maratona dos 28 debates televisivos transmitidos entre novembro e dezembro passou cerca de 20 minutos a ver dois candidatos a falarem um por cima do outro. A conclusão é da Despolariza, que tal como nas eleições legislativas analisou todos os debates e registou e classificou as interrupções e o minuto em que aconteceram.

E o campeão das interrupções? Sem surpresa, até porque já foi assim em eleições anteriores, André Ventura ocupa a primeira posição deste ranking, com 261 interrupções. Seguem-se João Cotrim de Figueiredo, com 137 interrupções, e António Filipe, com 121.

A análise foi dividida em três tipos de interrupção. A micro, em que quem não tem a palavra vai soltando palavras soltas por cima de quem está a falar, a falhada, quando o candidato que não tem a palavra tenta interromper e ficar com a palavra, não o conseguindo, e a completa, quando alguém que não está a falar tenta e consegue “roubar” a palavra. Há ainda a sobreposição caótica, que contabilizada quando após algum tipo de interrupção dois candidatos falam em simultâneo durante mais de cinco segundos, não se conseguindo perceber nenhum deles.

O líder do Chega lidera nos três tipos de interrupções, sendo nas micro seguido por António Filipe e João Cotrim de Figueiredo. Nas falhadas a segunda posição é ocupada pelo candidato apoiado pela IL e António José Seguro ocupa a terceira posição, sendo esta ordem trocada na interrupção completa.

1 / 13

 

Apesar de terem existido um total de 852 interrupções, e comprando com as legislativas, a tendência é positiva. A sobreposição caótica aumentou 122%, mas o total de interrupções — 852 — diminuiu 12%. Em média existiram 30 interrupções por debate, menos 14%.

Os debates mais caóticos foram os protagonizados por André Ventura e Catarina Martins (74 interrupções), André Ventura e António José Seguro (69 interrupções) e André Ventura e Luís Marques Mendes (61 interrupções).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Presidenciais. Quem ganhou no campeonato das interrupções?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Especial
Os 50 anos de presidenciais em cartazes

Da "democracia aprendeu a sorrir" às "campanhas que viram papel de parede". Resume-se assim a evolução dos cartazes presidenciais do pós-PREC à era das redes sociais, com slogans dignos de TikTok.

Rafael Correia, Ânia Ataíde,

Presidenciais 2026
Redes sociais. Ventura lidera alcance, Filipe nas interações

Esquerda destaca-se na taxa de interação das redes sociais, com António Filipe a liderar a tabela. André Ventura é o candidato que gera o maior alcance, mas reúne a menor taxa de interação.

Rafael Correia,

José Bourbon-Ribeiro

Uma campanha que afasta, um voto que hesita

A campanha foi, no essencial, medíocre e lamacenta. Quando o voto é volátil, a decisão não será um “sim” entusiasmado, antes um “vá lá” resignado.

José Bourbon-Ribeiro,