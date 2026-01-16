Produção automóvel em Portugal acelera 2,7% em 2025

No ano passado saíram das fábricas instaladas em território nacional 341.361 veículos, o que representa uma subida de 2,7% em comparação com 2024, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta sexta-feira.

A análise mostra que foram produzidos em Portugal 269.468 ligeiros de passageiros, 68.809 ligeiros de mercadorias e 3.084 veículos pesados, isto representa uma subida em todas as categorias.

A produção de veículos automóveis nas fábricas portuguesas recuou 16,8% em dezembro, face ao mesmo mês de 2024, para 21.079 unidades, segundo os dados da ACAP.

A ACAP assinalou que a “informação estatística relativa ao ano de 2025 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, com 88% da produção nacional, destacando-se Alemanha (19,1%), Itália (11,7%), Turquia (10,7%), França (10,6%) e Espanha (9,8%).

O mercado africano, com Marrocos a somar uma quota de 2,1%, ocupa o segundo lugar, com 4,3% das exportações, enquanto o continente americano encontra-se no terceiro lugar com 2,8% por das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Em relação à montagem de pesados, em dezembro foram montados 38 veículos pesados, o equivalente a um aumento de 11,8% em termos homólogos.

Em termos acumulados, em 2025, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 11,8% face igual período do ano anterior, representando 285 veículos montados o ano passado.

De janeiro a dezembro de 2025, foram exportados 94,4% dos veículos montados em Portugal, representando 269 unidades. A Alemanha (80,7%) e a Inglaterra (19,3%) são os únicos destinos destas exportações.