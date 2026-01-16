Sara Manzoni é a nova diretora administrativa da EssilorLuxottica Iberia Optical Retail

Sara Manzoni é licenciada em Economia e Finanças pela Università Cattolica del Sacro Cuore. Faz parte do grupo EssilorLuxottica desde 2014 e conta com mais de dez anos de experiência no setor da ótica. Ao longo destes anos, ocupou vários cargos de relevância, como Retail Merchandise Manager EMEA na Luxottica ou Head of Buying and Category Management na GrandVision Italia, o que lhe permitiu adquirir uma visão profunda do negócio, bem como um vasto conhecimento da evolução e das tendências do setor.

No início de 2025, passou a ser Country Manager da EssilorLuxottica Optical Retail Portugal, cargo no qual desempenhou um papel decisivo para o crescimento e a consolidação da operação no mercado português.

«Assumir a liderança da região ibérica é um passo significativo na minha trajetória dentro do grupo. Espanha e Portugal são mercados-chave, com realidades distintas, mas complementares, e com um enorme potencial de crescimento. O objetivo será dar continuidade ao trabalho desenvolvido, reforçando a proximidade com as equipas no terreno e garantindo uma estratégia coerente, orientada para os resultados e para a excelência no serviço ao cliente. A EssilorLuxottica Iberia Optical Retail continuará apostando numa liderança sólida e alinhada com os valores do grupo, impulsionando a inovação e a tecnologia com uma visão sustentável e de crescimento consistente”, afirmou Sara Manzoni.

Como consequência desta mudança, Leticia Barrera assume o cargo de Country Manager da EssilorLuxottica Optical Retail Portugal. Licenciada em Administração de Empresas, faz parte do grupo desde 2013, tendo iniciado a sua carreira profissional no mercado brasileiro. No último ano, desenvolveu a sua atividade como Diretora de Desenvolvimento de Negócios da Iberia, onde consolidou uma sólida visão estratégica e operacional, especialmente em projetos inovadores do grupo, que agora aplicará ao desenvolvimento da operação em Portugal.

«Com esta nova estrutura de liderança, a EssilorLuxottica Iberia Optical Retail reforça o seu compromisso com a inovação, a tecnologia e a excelência operacional, mantendo o foco numa experiência diferenciada para o consumidor e num crescimento sustentado na região ibérica», explicou.