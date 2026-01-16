Tempo frio e armazenamento baixo fazem preço do gás natural disparar 8%

Os preços dos contratos de gás natural holandeses, que são referência na Europa, subiram cerca de 8% esta sexta-feira, atingindo os níveis mais elevados desde junho. A justificar a subida, avança a Reuters, estão as previsões de tempo mais frio para o resto do mês, as quais aumentaram as preocupações com os níveis de armazenamento no Velho Continente.

De acordo com o site Investing.com, pelas 14h34, os preços dos contratos de gás natural para o mês seguinte estavam a disparavam 7,86% para os 35,3 euros por megawatt-hora (MWh). Estes valores colocam o gás TTF no nível mais elevado desde 24 de junho do ano passado, com o contrato a ganhar cerca de 30% ao longo desta semana.

“O mercado foi atingido por uma “tempestade perfeita” de previsões de tempo frio, esvaziamento das reservas, risco geopolítico no Irão e atividade de negociação especulativa“, afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista-chefe da Global Risk Management, numa nota.

A juntar-se às previsões de tempo frio, os locais de armazenamento de gás dos países da União Europeia estão preenchidos a 52,5% da capacidade, apenas quatro pontos percentuais acima do nível registado em janeiro de 2022. Nesse ano, os baixos níveis de armazenamento já haviam sido um dos fatores que impulsionaram os preços do gás para máximos históricos.

Em paralelo, está também prevista uma produção mais fraca de energia eólica, o que pode aumentar a procura de gás por parte das centrais elétricas.