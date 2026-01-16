Torre dos Clérigos parcialmente evacuada nesta sexta-feira

A Torre dos Clérigos foi parcialmente evacuada ao início da tarde desta sexta-feira devido a um foco de incêndio numa bateria no piso superior daquele monumento, revelou à Lusa fonte da Câmara do Porto.

O alerta foi dado pelas 12h41 e, à chegada dos meios ao local, a situação já tinha sido resolvida pelos elementos de segurança da torre, acrescentou a fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, foi um curto-circuito numa bateria situada no piso superior da torre que causou o incêndio, não havendo registo de feridos.

Pelas 14h05, acrescentou, aguardava-se a chegada de técnicos de manutenção ao local. A Lusa tentou uma reação da Irmandade dos Clérigos, mas até ao momento não foi possível.

A Torre dos Clérigos é um dos ex-libris da “Invicta”, datada do século XVIII, monumento nacional desde 1910, com construção da responsabilidade do chamado “arquiteto do Porto”, Nicolau Nasoni. Em 2014, após obras de relevo, reabriu ao público, oferecendo atualmente uma agenda cultural na igreja e no museu, para lá de promover visitas panorâmicas ao topo da estrutura.