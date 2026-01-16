Trump ameaça impor tarifas a países que não concordem com anexação da Gronelândia

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou esta sexta-feira impor tarifas a países que não apoiem o plano dos Estados Unidos em controlar a Gronelândia, avançam os media internacionais. “Poderei impor tarifas aos países se não concordarem com os planos para a Gronelândia, porque nós precisamos da Gronelândia por questões de segurança nacional. Como tal, poderei fazer isso”, afirmou Trump, esta sexta-feira, durante um discurso nos EUA.

O republicano assegura que com esta ameaça “vai reduzir” o número de países que estão contra a anexação. O Presidente norte-americano quer tomar a Gronelândia, a “bem ou a mal”, por considerar que a ilha no Ártico é fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos.

As declarações de Trump representam uma nova escalada no conflito diplomático em relação à Gronelândia, depois de vários países europeus e da NATO terem afirmado que qualquer alteração ao estatuto do território deve respeitar a soberania da Dinamarca e a vontade do povo da Gronelândia.

Na quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, advertiu que o destacamento de tropas europeias para a Gronelândia não terá influência na ambição do Presidente norte-americano em relação ao território autónomo dinamarquês. E afirmou que o grupo de trabalho, criado durante a reunião com governantes da Dinamarca e Gronelândia, tinha como objetivo debater o “plano de aquisição” da ilha ártica. Algo que o chefe da diplomacia dinamarquesa, Lars Løkke Rasmussen, já corrigiu.

Os comentários da porta-voz surgem depois de a Dinamarca ter anunciado na quarta-feira um aumento imediato das suas forças na Gronelândia, bem como a realização de exercícios militares, num esforço para aliviar as preocupações declaradas por Washington sobre a segurança do território e da região do Ártico.