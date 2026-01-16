Negócios ECO Avenida

Vendas da Porsche caem 10% para 279.449 veículos em 2025

 Lusa,

A fabricante alemã de automóveis Porsche, marca pertencente ao grupo Volkswagen, vendeu 279.449 veículos em 2025, menos 10% do que em 2024, informou hoje a empresa.

A queda no número de vendas é atribuída a falhas na oferta de veículos com motor de combustão de alguns modelos, bem como à diminuição de entregas na China, Alemanha e Europa e estagnação na América do Norte.

A Porsche reduziu as vendas no último ano na Europa, excluindo a Alemanha, para 66.340 unidades (-13%), na Alemanha para 29.968 unidades (-16%) e na China para 41.938 unidades (-26%), mas manteve-as na América do Norte em 86.229 unidades (0%).

No caso da China, a procura por veículos de luxo e elétricos caiu devido à concorrência muito forte, justificou a marca.

Já a queda nas entregas na Europa e na Alemanha ocorreu devido à regulamentação da União Europeia (UE) sobre segurança cibernética e a problemas com os motores de combustão dos modelos 718 e Macan.

As vendas caíram 1%, para 54.974 unidades, nos mercados externos, mas estão em crescimento em regiões como a América Latina, África, Austrália e Japão.

Em 2025, 34,4% dos veículos que a Porsche vendeu em todo o mundo eram elétricos, híbridos ou movidos a energia renovável (+7,4% em relação a 2024).

Na Europa, a Porsche vendeu no ano passado, pela primeira vez, mais veículos elétricos do que veículos com motor de combustão, com uma quota de veículos elétricos nas vendas de 57,9%.

