ECO Quiz. As embalagens vão ter um custo extra?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
A partir do dia 10 de abril de 2026 entra em vigor o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), que visa promover a economia circular através da recuperação de embalagens de bebidas de uso único em garrafas e latas de alumínio ou aço, até 3 litros, contribuindo para a redução do consumo de recursos naturais.
A Gronelândia continua no centro das atenções, depois do presidente norte-americano, Donald Trump, reforçar a ideia de tomar o território por considerar que a ilha no Ártico é fundamental para a defesa dos Estados Unidos. No seguimento destas notícias, são vários os países que participam numa missão militar europeia naquele território, incluindo Alemanha, França e Noruega.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
