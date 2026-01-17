ECO Quiz. As embalagens vão ter um custo extra?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A partir do dia 10 de abril de 2026 entra em vigor o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), que visa promover a economia circular através da recuperação de embalagens de bebidas de uso único em garrafas e latas de alumínio ou aço, até 3 litros, contribuindo para a redução do consumo de recursos naturais.

A Gronelândia continua no centro das atenções, depois do presidente norte-americano, Donald Trump, reforçar a ideia de tomar o território por considerar que a ilha no Ártico é fundamental para a defesa dos Estados Unidos. No seguimento destas notícias, são vários os países que participam numa missão militar europeia naquele território, incluindo Alemanha, França e Noruega.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.