Embaixadores da UE reúnem de urgência no domingo após anúncio de tarifas

Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia vão reunir-se de urgência no domingo para discutir as relações com os Estados Unidos, na sequência do anúncio de tarifas a oito países europeus pela oposição às ameaças sobre a Gronelândia.

Fontes europeias indicaram à Lusa que, na sequência do recente anúncio dos Estados Unidos, “foi convocada uma reunião extraordinária do Coreper II [representantes permanentes dos Estados-membros junto da UE] para amanhã [domingo] à tarde“, pelas 17h00 (hora local, 16:00 de Lisboa), que terá lugar em formato restrito.

A reunião surge depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito que irá cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).

Já ao início da tarde, o ppresidente do Conselho Europeu tinha afirmado que a União Europeia seria firme na defesa do direito internacional do seu território, depois do Presidente dos EUA ter ameaçado cobrar taxas sobre europeus que se oponham ao controlo da Gronelândia. “O que podemos dizer é que a União Europeia será sempre muito firme na defesa do direito internacional, seja onde for. E, claro, a começar no território dos Estados-membros da União Europeia”, prometeu António Costa, numa curta conferência de imprensa após a assinatura do histórico acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.