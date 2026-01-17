GNR apreende álcool, tabaco e máquinas de jogo em operação nacional
Foram inspecionados 79 veículos de transporte de mercadorias e 108 estabelecimentos comerciais em operação que decorreu em todo o país.
Mais de uma centena de estabelecimentos foram inspecionados em todo o país, numa operação da GNR que levou à apreensão de bebidas alcoólicas, cigarros e máquinas de jogo, foi anunciado este sábado.
Denominada “Mariposa”, a operação da Unidade de Ação Fiscal (UAF) decorreu na quinta-feira e esteve focada em produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, estupefacientes e material de jogo ilegal, de acordo com a GNR.
Na operação, foram fiscalizados 79 veículos de transporte de mercadorias e 108 estabelecimentos comerciais “suscetíveis de comercialização ilícita”, segundo as autoridades, bem como “outros locais de comercialização, armazenamento e produção de produtos sujeitos” a imposto.
As autoridades elaboraram seis autos por suspeita de crime, “quatro por crime de tráfico de estupefacientes e dois por exploração ilícita de jogo” e emitiram 25 contraordenações, a maioria por fuga aos impostos de consumo.
Os elementos da UAF apreenderam 70 litros de bebidas alcoólicas, 7.800 cigarros, 3,2 quilos de bolsas de nicotina, 202 gramas de canábis e derivados e cinco máquinas de jogo, entre outros produtos.
A operação envolveu 62 militares dos Destacamentos de Acção Fiscal do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
GNR apreende álcool, tabaco e máquinas de jogo em operação nacional
{{ noCommentsLabel }}