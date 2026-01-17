Luciano Benavides vence o Dakar2026 nas motas por dois segundos

O piloto argentino Luciano Benavides (KTM) venceu hoje a 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno na categoria das motas, na Arábia saudita, com o português Martim Ventura (Honda) a terminar em terceiro na classe Rally 2.

Benavides, que partiu para esta última etapa com apenas 105 quilómetros cronometrados, a 3.20 minutos do comandante, terminou a prova com dois segundos de vantagem para o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que se perdeu nos últimos quilómetros quando abria caminho.

Esta é a primeira vitória do piloto argentino no Dakar, depois de o irmão, Kevin, ter vencido em 2021 e 2023 com a Honda, gerida pelo português Ruben Faria, que viu Martim Ventura estrear-se com um pódio na categoria mais baixa.