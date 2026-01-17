Desporto

Luciano Benavides vence o Dakar2026 nas motas por dois segundos

  • Lusa
  • 11:36

O piloto argentino Luciano Benavides, em KTM, venceu hoje a 48.ª edição do rali Dakar na categoria das motas com o português Martim Ventura, em Honda, conseguir o terceiro lugar na classe Rally 2.

O piloto argentino Luciano Benavides (KTM) venceu hoje a 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno na categoria das motas, na Arábia saudita, com o português Martim Ventura (Honda) a terminar em terceiro na classe Rally 2.

Após milhares de quilómetros em deserto, Luciano Benavides em KTM, conseguiu a vitória com apenas dois segundos de vantagem sobre o segundo classificado.Lusa

Benavides, que partiu para esta última etapa com apenas 105 quilómetros cronometrados, a 3.20 minutos do comandante, terminou a prova com dois segundos de vantagem para o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que se perdeu nos últimos quilómetros quando abria caminho.

Esta é a primeira vitória do piloto argentino no Dakar, depois de o irmão, Kevin, ter vencido em 2021 e 2023 com a Honda, gerida pelo português Ruben Faria, que viu Martim Ventura estrear-se com um pódio na categoria mais baixa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Luciano Benavides vence o Dakar2026 nas motas por dois segundos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.