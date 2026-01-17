Miranda Sarmento em Davos. “É uma oportunidade crítica para refletir e analisar como alcançamos a estabilidade”

O ministro das Finanças estará na próxima semana no encontro anual do Fórum Económico Mundial, em Davos, e vai aproveitar a presença de responsáveis políticos e de investidores para “vender” os progressos que a economia nacional tem feito nos últimos anos.

Em declarações ao ECO, Joaquim Miranda Sarmento salienta o tema do evento deste ano, com o mote “Um espírito do diálogo”, numa altura em que o multilateralismo enfrenta muitos desafios. “Num momento particularmente desafiante para o mundo e para a Europa, este encontro do Fórum Económico Mundial assume particular relevância, sendo uma oportunidade crítica para refletir e analisar, em conjunto com alguns dos principais líderes e decisores mundiais, como alcançamos a estabilidade politica, económica e geoestratégica que ambicionamos“.

Será ainda uma boa ocasião para o Governo português partilhar, junto destes stakeholders, aquele que tem sido o desempenho da economia nacional e da trajetória orçamental do nosso país, com destaque para uma redução assinalável da divida pública. Joaquim Miranda Sarmento Ministro de Estado e das Finanças

Enquanto representante do Governo português, os encontros servirão também para mostrar o caminho feito pelo país e passar confiança para o futuro. Nas palavras do ministro, “será ainda uma boa ocasião para o Governo português partilhar, junto destes stakeholders, aquele que tem sido o desempenho da economia nacional e da trajetória orçamental do nosso país, com destaque para uma redução assinalável da divida pública, e que tem sido amplamente reconhecida pelos nossos parceiros internacionais”.

Miranda Sarmento é, para já, a única presença confirmada de um responsável governamental português, apesar da sua agenda congestionada. Há reuniões de Eurogrupo e Ecofin a coincidir com o arranque do encontro na estância de esqui. Na própria segunda-feira há uma reunião muito importante de onde poderá sair o nome do próximo vice-presidente do BCE, com o Governo português a defender a solução Mário Centeno.

O 56.º encontro anual do Fórum Económico Mundial decorre entre 19 e 23 de janeiro, e são esperados pela organização mais de três mil delegados de mais de 130 países, bem como mais de 60 chefes de Estado ou de Governo, entre os quais Donald Trump.