Nasser Al-Attiyah vence Dakar2026 nos automóveis
O piloto qatari Nasser Al-Attiyah deu a primeira vitória à Dacia, após já ter vencido em 2011 com VW, em 2015 com Mini e em 2019, 2022 e 2023 com a Toyota.
O piloto qatari Nasser Al-Attiyah, em Dacia Sandrider, venceu hoje a competição dos automóveis na 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputou na Arábia Saudita.
Al-Attiyah, que partiu para esta derradeira etapa em redor de Yanbu, de 105 quilómetros cronometrados, com 16.02 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Nani Roma (Ford Raptor), venceu o Dakar com 09.42 minutos de avanço.
Este é o sexto triunfo do piloto qatari, que na véspera igualou Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen com 50 triunfos em etapas, e já tinha vencido em 2011 (VW), 2015 (Mini), 2019, 2022 e 2023 (com a Toyota), fazendo da Dacia o 14.º construtor a vencer o rali.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Nasser Al-Attiyah vence Dakar2026 nos automóveis
{{ noCommentsLabel }}