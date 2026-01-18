Berlim coordenará com parceiros da UE reação a sobretaxas de Trump por causa da Gronelândia

O porta-voz do Governo alemão, Stefan Kornelius, disse que a Alemanha “tomou nota” do anúncio de Trump de impor tarifas aos países europeus que enviaram soldados para a Gronelândia e que coordenará a sua reação com os outros parceiros europeus.

O Governo alemão tomou nota do que foi expresso pelo Presidente dos EUA. O Governo está em contacto próximo com os parceiros europeus. “No seu momento decidiremos sobre as sanções adequadas”, disse Kornelius na sua conta do X.

Até ao momento, nem o chanceler, Friedrich Merz, nem nenhum dos seus ministros se pronunciaram.

Na Alemanha, da parte das empresas privadas, houve reações e, por exemplo, o presidente da Patronal, Dirk Jandura, disse, em declarações recolhidas pelo jornal Handelsblatt, que se a imposição de tarifas se tornar uma arma política, no final só haverá perdedores.

O diretor do Instituto de Estudos Económicos de Berlim, Marcel Fratzscher, defendeu que era hora de a UE e a Alemanha fortalecerem as cooperações globais com a China e outros parceiros para enfrentar Trump.

“A Europa cedeu permanentemente a Trump no conflito comercial em vez de defender os seus próprios interesses e o multilateralismo. O erro está a ser pago agora porque Trump viu a fraqueza da Europa”, disse ao Handelsblatt.

Estima-se que novas tarifas de 25% a partir de junho, como ameaça Trump se não conseguir controlar a Gronelândia, poderiam custar 0,2% do PIB alemão.

Donald Trump ameaçou no sábado vários países (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) com a imposição de novas tarifas alfandegárias até que “um acordo seja alcançado para a venda completa e integral da Groenlândia”.

Esta sobretaxa, de 10%, entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro e poderá subir para 25% em 01 de junho, disse Trump.

Uma reunião de emergência dos embaixadores da UE está prevista para hoje em Bruxelas, enquanto o Presidente francês, Emmanuel Macron, deverá conversar nas próximas horas com os homólogos europeus sobre esta crise inédita entre membros da Nato.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia, “a bem ou a mal”.

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.