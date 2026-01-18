📹 Como melhorar a mobilidade militar na UE?

A Comissão Europeia aprovou na quarta-feira, 14 de janeiro, o plano para Portugal aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos a condições favoráveis para investir em capacidades de defesa, sendo um dos oito países com aval preliminar — em paralelo com a Roménia, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha e Croácia — no âmbito do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE). Mas a aposta na defesa tem sido crescente, tendo em conta os desafios criadas pela guerra na Ucrânia e, mais recentemente, as ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, dirigidas à Gronelândia e ao Irão.

“No ano passado, ao nível europeu, fizemos mais investimento em defesa do que nas décadas anteriores […] e isso inclui os 150 mil milhões de euros do programa SAFE”, sublinhou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

E para permitir a movimentação militar rápida e em grande escala, a Comissão Europeia propôs uma abordagem semelhante a um “Espaço Schengen militar”. Um conjunto de medidas que visam melhorar a mobilidade militar em toda a Europa, a prontidão de defesa e resposta rápida a ameaças.

O objetivo é criar uma área de mobilidade militar à escala da UE, onde as tropas, o equipamento e os recursos militares poderão deslocar-se de forma rápida e eficiente. Mas, para isso, é necessário eliminar barreiras burocráticas e de infraestrutura, através de um quadro regulamentar, focado na adaptação dos transportes e na digitalização, que deverá estar pronto até 2027.

As principais medidas são:

Mobilidade mais rápida: um procedimento único de autorização para a movimentação de equipamento militar para todos os 27 países da UE, procedimentos acelerados e acesso prioritário às infraestruturas.

um procedimento único de autorização para a movimentação de equipamento militar para todos os 27 países da UE, procedimentos acelerados e acesso prioritário às infraestruturas. Partilha de capacidades de transporte e logística .

. Melhorar percursos: modernização dos principais corredores de mobilidade militar da UE para os padrões civis e militares.

modernização dos principais corredores de mobilidade militar da UE para os padrões civis e militares. Uma autoridade única: designação de um coordenador nacional para o transporte militar em cada Estado-membro e simplificação da governação a nível da UE.

Saiba mais neste vídeo: