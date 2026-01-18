Concurso Todos Contam distingue melhores projetos de educação financeira nas escolas

As candidaturas à 14.ª edição do Concurso Todos Contam decorrem entre 6 de janeiro e 6 de fevereiro de 2026, distinguindo os melhores projetos de educação financeira implementados nas escolas portuguesas durante o ano letivo 2025/2026. A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – composto pelo Banco de Portugal, pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – em parceria com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

O concurso, que envolve os três supervisores, atribui prémios em livros e materiais escolares no valor de 1000 euros cada. São distinguidos cinco “Prémios Escola” – um para a educação pré-escolar, um por cada ciclo do ensino básico e um para o ensino secundário – podendo ainda ser atribuído um prémio de continuidade para projetos plurianuais. A categoria “Prémio Professor(a)” distingue um docente que se tenha destacado na implementação de projetos de educação financeira em anos anteriores.

As candidaturas devem ser submetidas através de formulários online específicos, com os agrupamentos de escolas e estabelecimentos de ensino a apresentarem projetos que promovam conhecimentos sobre serviços financeiros, incluindo seguros e fundos de pensões. Os projetos candidatos devem sensibilizar para a importância da literacia financeira, promover a resiliência financeira e hábitos de poupança, e aprofundar conhecimentos sobre a utilização de serviços financeiros digitais.

A avaliação das candidaturas é realizada por um júri composto por representantes do Ministério da Educação, Ciência e Inovação e pedagogos com experiência comprovada. Os vencedores serão anunciados durante a Semana da Formação Financeira, prevista para março de 2026, reforçando o compromisso dos supervisores financeiros, incluindo a ASF, com a promoção da educação financeira junto das comunidades escolares portuguesas.

A ASF divulgou ainda um vídeo com testemunhos de professores responsáveis por projetos premiados em edições anteriores na sua newsletter.

Para saber mais sobre este concurso, clique aqui.