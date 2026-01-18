Cotrim culpa “erro estratégico” de Montenegro por “provável” eleição de Seguro para Belém

João Cotrim de Figueiredo lamentou que “apesar da maioria social de centro-direita no país, é provável que venhamos a ter um Presidente da República do PS”, dizendo que isso “fica a dever-se unicamente a um erro estratégico da liderança do PSD”.

“Apesar das evidências [que estaria mais bem colocado do que Marques Mendes] e do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro”, criticou.

Em reação aos resultados das presidenciais, depois de confirmada a terceira posição que apresentou como “uma derrota pessoal”, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) explicitou que “não tenciona endossar ou recomendar o voto na segunda volta”, tal como tinha dito na reta final da campanha.

Esta candidatura mobilizou mais de 900 mil portugueses que achavam que não tinham voto. Hoje não tem de ser um fim. Pode muito bem ser o início de um caminho. João Cotrim de Figueiredo Candidato presidencial apoiado pela IL

Para o antigo líder do partido e também eurodeputado da IL, eleito na última votação para o Parlamento Europeu, em que foi o cabeça-de-lista, os eleitores que lhe confiaram o voto este domingo “fizeram-no livremente e devem poder fazê-lo livremente na segunda volta”.

Com perto de 900 mil votos, correspondentes a 16% do total – uma cifra que até agora nunca tinha sido atingida pelos liberais noutras eleições -, Cotrim vaticinou que “ninguém pode fechar o caminho que hoje se abriu”, falando de um “movimento de renovação” com este pódio obtido nas presidenciais.

“Desafiei os portugueses para um país que exija mais de si próprio e que mobilizou mais de 900 mil portugueses que achavam que não tinham voto. Hoje não tem de ser um fim. Pode muito bem ser o início de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar”, apontou Cotrim de Figueiredo.