Seguradoras

Generali Tranquilidade foi escolhida como melhor seguradora pela DecoProteste

  • ECO Seguros
  • 14:53

A seguradora volta a conquistar o troféu atribuído pela associação de consumidores. Allianz e Fidelidade obtiveram as posições seguintes.

Com base num estudo realizado pela Deco ProTeste, a seguradora Generali Tranquilidade conquistou o título de Melhor Seguradora em Portugal, pelo segundo ano seguido.

Esta distinção é entregue à companhia que melhor combina a qualidade das apólices, preço competitivo e satisfação dos clientes. Na edição deste ano, o foco voltou-se para o ramo de seguros não vida, abrangendo o seguro automóvel, saúde e multirriscos habitação.

A Generali Tranquilidade conseguiu conquistar este prémio, em parte, por ter recebido nota máxima no seguro automóvel – tal como em 2024.

A decisão da Deco ProTeste é baseada em vários critérios, são eles: o desempenho em estudos anuais a seguros automóvel, de saúde e multirriscos-habitação; a satisfação dos clientes, medida através do inquérito anual a subscritores; e volume de reclamações, incluindo queixas registadas junto da Deco Proteste, na plataforma Reclamar e junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Também as seguradoras Allianz e Fidelidade estiveram no pódio da distinção de Melhor Seguradora em Portugal. A Allianz ocupou o segundo lugar, enquanto que a Fidelidade ficou em terceiro, mantendo assim a mesma ordem que no ano anterior.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Generali Tranquilidade foi escolhida como melhor seguradora pela DecoProteste

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.