Generali Tranquilidade foi escolhida como melhor seguradora pela DecoProteste
A seguradora volta a conquistar o troféu atribuído pela associação de consumidores. Allianz e Fidelidade obtiveram as posições seguintes.
Com base num estudo realizado pela Deco ProTeste, a seguradora Generali Tranquilidade conquistou o título de Melhor Seguradora em Portugal, pelo segundo ano seguido.
Esta distinção é entregue à companhia que melhor combina a qualidade das apólices, preço competitivo e satisfação dos clientes. Na edição deste ano, o foco voltou-se para o ramo de seguros não vida, abrangendo o seguro automóvel, saúde e multirriscos habitação.
A Generali Tranquilidade conseguiu conquistar este prémio, em parte, por ter recebido nota máxima no seguro automóvel – tal como em 2024.
A decisão da Deco ProTeste é baseada em vários critérios, são eles: o desempenho em estudos anuais a seguros automóvel, de saúde e multirriscos-habitação; a satisfação dos clientes, medida através do inquérito anual a subscritores; e volume de reclamações, incluindo queixas registadas junto da Deco Proteste, na plataforma Reclamar e junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
Também as seguradoras Allianz e Fidelidade estiveram no pódio da distinção de Melhor Seguradora em Portugal. A Allianz ocupou o segundo lugar, enquanto que a Fidelidade ficou em terceiro, mantendo assim a mesma ordem que no ano anterior.
