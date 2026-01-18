Montenegro não escolhe entre Seguro e Ventura para Belém. “Espaço do PSD não estará representado”
Líder laranja ignora apelos do PS e Chega, dizendo que “[aceita] a escolha democrática” dos portugueses, que não votaram em Mendes, e que “PSD não estará envolvido” na disputa entre Seguro e Ventura.
Tal como Luís Marques Mendes já tinha sinalizado no seu discurso de derrota, Luís Montenegro já veio confirmar que o PSD “não [emitirá] nenhuma indicação” sobre o sentido de voto que os seus militantes e apoiantes devem seguir na disputa entre António José Seguro e André Ventura.
“Nesta segunda volta não estará representado o nosso espaço político. Aceitamos essa escolha democrática e o PSD não estará envolvido”, resumiu o líder do PSD e também primeiro-ministro, recusando assim os apelos deixados por André Ventura e também pelo socialista José Luís Carneiro.
Em reação aos resultados da primeira volta, em que o candidato apoiado pelos social-democratas nem sequer conseguiu chegar ao pódio por ter havido uma “divisão de votos” na AD, resumiu que “António José Seguro representa o espaço à esquerda do PSD e André Ventura representa o espaço político à direita do PSD”.
"O PSD não estará envolvido na campanha presidencial por escolha democrática e livre dos portugueses. Aceitamo-lo com tranquilidade e tolerância democrática.”
Por outro lado, antes de se dirigir ao hotel onde Marques Mendes acompanhou a evolução dos resultados eleitorais, lembrou que “o PSD foi escolhido para governar o país e é isso que fará nos próximos anos”, tal como nas duas regiões autónomas e na maioria das câmaras do país, que conquistou nas últimas autárquicas.
