Presidenciais 2026

Em atualização Seguro vence primeira volta. Ventura perto de garantir segundo lugar, apontam sondagens

O ex-secretário-geral socialista e líder do Chega deverão disputar a segunda volta a 8 de fevereiro, segundo as sondagens das televisões.

António José Seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais este domingo, enquanto André Ventura surge com vantagem sobre João Cotrim de Figueiredo para o segundo lugar, mas ainda dentro das margens de erro, apontam as sondagens à boca da urna divulgadas pelas televisões

Foram da corrida para a segunda volta a 8 de fevereiro ficam os restantes candidatos, incluindo Henrique Gouveia e Melo e o candidato apoiado pelos partidos do Governo, Luis Marques Mendes.

(Em atualização)

