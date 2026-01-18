Presidenciais 2026

Direto Cotrim, Seguro e Paulo Raimundo já exerceram direito de voto

  • ECO
  • 9:35

Ao longo do dia, o ECO acompanha tudo o que de mais relevante acontece primeira volta das Presidenciais 2026.

Mais de 11 milhões de eleitores podem este domingo votar na primeira volta das presidenciais, uma corrida que promete ser uma das mais renhidas de sempre. Da esquerda à direita, são 11 os candidatos que concorrem para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

Acompanhe no ECO todas as notícias ao minuto: as votações dos candidatos e outros líderes, a taxa de abstenção, as sondagens à boca das urnas, os resultados, as reações e a análise.

Cotrim, Seguro e Paulo Raimundo já exerceram direito de voto

